Action stunt met een slimme robotstofzuiger (die dweilt én betaalbaar is)

Geef jij het schoonmaken thuis graag uit handen? Dan moet je er snel bij zijn, want Action stunt tijdelijk met een slimme én betaalbare robotstofzuiger!

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Slimme robotstofzuiger van Action

Ben jij op zoek naar een manier om het schoonmaken gemakkelijker te maken? In dat geval heeft Action nu de oplossing, want je krijgt tijdelijk een slimme én betaalbare robotstofzuiger bij de winkel. Action stunt met een smart robotstofzuiger van Hombli. Het apparaat neemt niet alleen het stofzuigen van je over, de slimme robotstofzuiger beschikt ook over een dweilfunctie. Je betaalt slechts 89,95 euro voor de robotstofzuiger van Humbli. Bekijk hier de witte en zwarte uitvoering:

De robotstofzuiger is geschikt voor verschillende vloertypen. Je kunt het apparaat onder andere gebruiken op vloeren van hout, tegels, PVC en zelfs op laagpolig tapijt. Het bedienen van de slimme robotstofzuiger van Action doe je op drie manieren. De gemakkelijkste manier is met de applicatie, waarin je bepaalt welke kamers schoongemaakt moeten worden en op welke manier dat gebeurt. Daarnaast kun je de meegeleverde afstandsbediening of de knoppen op de stofzuiger zelf gebruiken.

Geavanceerde schoonmaakfuncties

Het gaat om een geavanceerde robotstofzuiger, die wordt geleverd met een oplaadstation. De slimme robotstofzuiger kan maximaal 180 minuten achter elkaar schoonmaken, vervolgens rijdt die zelf naar het laadstation. Is de taak nog niet afgemaakt? Dan gaat die na het opladen weer verder waar die gebleven was. Dat kan gewoon als je thuis bent, want met een geluidsniveau van 63 dB is het een relatief stille robotstofzuiger.

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Wil je juist thuiskomen in een schoongemaakt huis? Dan kun je de slimme robotstofzuiger ook op afstand bedienen met de applicatie, die zowel op Android- als iOS-apparaten werkt. Je hoeft je geen zorgen te maken om ongelukken, want het apparaat beschikt over anti-val- en obstakelsensoren. Deze sensoren zorgen ervoor dat de robotstofzuiger niet van de trap valt of tegen objecten in je huis aan rijdt. Zo voorkom je schade aan je stoelpoten of andere spullen in je huis. Handig voordeel: het apparaat heeft geen moeite met kleine drempels.

Beperkte voorraad bij Action

De slimme robotstofzuiger van Action beschikt verder over twee zijborstels, een dweilhouder en een dweildoek, Bij het apparaat worden een stoffilter en tien katoenen watertankfilters geleverd, dus je kunt de robotstofzuiger direct gebruiken. In totaal kun je uit vijf verschillende schoonmaakstanden kiezen bij de robotstofzuiger, zodat je voor iedere situatie een passende modus kunt selecteren. Het enige dat je zelf nog moet doen is het water- en stoffilter eens in de zoveel tijd vervangen.

Vind jij stofzuigen een vervelend huishoudelijk taakje? Of heb je simpelweg te weinig tijd om alles thuis bij te houden? In dat geval moet je er snel bij zijn, want het gaat om een tijdelijke aanbieding bij Action. De voorraad is vaak beperkt bij de winkel, waardoor de slimme robotstofzuiger vermoedelijk snel uitverkocht raakt. Je kunt kiezen tussen een witte en een zwarte uitvoering. De slimme robotstofzuiger is alleen beschikbaar in de webshop, waar nog 5,99 euro bezorgkosten op de aanschafprijs komen. Hier haal je de robotstofzuiger direct in huis: