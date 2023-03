Pedometer++ is vernieuwd – en houdt nu nóg beter je stappen bij

De app Pedometer++ is een populaire stappenteller voor je iPhone. De app is onlangs vernieuwd en houdt nu nog beter je stappen bij!

Pedometer++: populaire stappenteller is nu nóg beter

Vind je het leuk om je dagelijkse stappen bij te houden op je iPhone? Dan moet je Pedometer++ eens proberen. De app bestaat al bijna 10 jaar, maar is in al die jaren nog steeds populair. Pedometer++ houd je dagelijkse stappen of workouts bij en helpt je om ze te voltooien met behulp van kleine beloningen, zoals speciale insignes.

Je kunt hier natuurlijk ook de ingebouwde Gezondheid-app van Apple op je iPhone voor gebruiken. Maar die bevat zoveel gegevens dat het soms lastig is om eventjes een overzicht te bekijken. Ook zijn de grafieken erg klein en zitten sommige gegevens nogal verstopt. Dat probeert Pedometer++ makkelijker te maken.

Wanneer je Pedometer++ al langer gebruikt is het eerste dat je opvalt de nieuwe interface. De balkjes en overzichten zien er wat moderner en strakker uit. Daarnaast ondersteunt de app grotere lettertypen en is er een tabblad Workout bij gekomen.

Lees ook: zo werkt de ingebouwde stappenteller op je iPhone

Daarnaast heeft de app nu live activiteiten en weet hij het Dynamic Island te gebruiken. Ook voor bezitters van een Apple Watch Ultra is deze update tof, want de app heeft nu ook ondersteuning voor de speciale actieknop op deze smartwatch.

App instellen

Wanneer je de app voor de eerste keer gebruikt moet je Pedometer++ toegang geven tot je bewegings- en fitnessgegevens. Deze gegevens heeft de app nodig om je dagelijkse beweging weer te geven. Dit doe je door na het starten van de app op ‘Doorgaan > OK’ te tikken.

Vervolgens geef je jouw dagelijkse stappendoel aan. Standaard staat dit doel op 10.000 stappen, maar dat kun je eenvoudig aanpassen.

Wanneer je een Apple Watch hebt, moet je nog even iets instellen. Kies bij het kopje Apple Watch voor ‘Gegevens samenvoegen > Schakel alle in > Sta toe’, zodat de app ook de data van je smartwatch kan gebruiken.

Een handige optie voor rolstoelgebruikers is er ook nog. Hier kun je aangeven of je Pedometer++ je Apple Watch mag gebruiken om je rolstoelbewegingen te meten. Deze komen dan in de plaats van de stappentellingen. Heb je alles ingesteld? Dan tik je onderaan op ‘Begin’.

Vervolgens krijg je meteen een duidelijk overzicht te zien met al je gemaakte stappen. Met een tik op ‘Insignis’ krijg je alle medailles te zien die je hebt behaald en nog kun halen. Bovenaan vind je ook de maandelijkse uitdagingen om speciale insignes voor die maand te halen.

