iPadOS 16: Stage Manager komt tóch naar meer iPads!

Met iPadOS 16 introduceert Apple een grote nieuwe iPad-functie: Stage Manager. Apple was van plan hem alleen te laten werken met de nieuwste M1 iPad Pro en M1 iPad Air, maar het bedrijf komt daarop terug.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stage Manager: nu ook voor oudere iPad-modellen

In de nieuwste bèta van iPadOS 16.1 heeft Apple de compatibiliteit van Stage Manager uitgebreid. De iPadOS 16-functie is nu ook beschikbaar op de iPad Pro 2018 en iPad Pro 2020. Zij zijn uitgerust met een A12Z en A12X-processor.

Daarmee kun je Stage Manager straks op de volgende iPads gebruiken:

Dat Apple Stage Manager uitbreidt naar meer iPads is opvallend, want eerder liet het bedrijf weten dat het geen goede ervaring leverde bij iPads zonder M1-processor. Alleen apps met M1-chip zouden krachtig genoeg zijn om acht apps tegelijk te laten draaien, wat Stage Manager mogelijk maakt.

Om Stage Manager op oudere iPads mogelijk te maken, is er wel een kleine beperking: ondersteuning voor externe schermen ontbreekt. Dit betekent ook dat er ondersteuning is voor maximaal vier apps tegelijk op het iPad-scherm. Dit bevestigt Apple in een reactie tegenover Engadget.

Ook bij M1-iPads is er overigens nog geen ondersteuning voor externe schermen met Stage Manager. In een latere software-update wordt de mogelijkheid voor Stage Manager op externe schermen toegevoegd, laat Apple weten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Reactie Apple

Tegenover Engadget gaf Apple de volgende verklaring over Stage Manager:

We hebben Stage Manager geïntroduceerd als een nieuwe manier om te multitasken met overlappende vensters waarvan de grootte kan worden aangepast op zowel het iPad-scherm als een apart extern scherm, met de mogelijkheid om tot acht live-apps tegelijk op het scherm te laten draaien. De ondersteuning voor meerdere schermen is alleen mogelijk met de volledige kracht van op M1 gebaseerde iPads. Klanten met de iPad Pro van de 3e en 4e generatie hebben grote interesse getoond om Stage Manager op hun iPads te kunnen ervaren. Als reactie daarop hebben onze teams hard gewerkt om een manier te vinden om een versie met één scherm voor deze iPads te bieden, met ondersteuning voor maximaal vier live apps tegelijk op het iPad-scherm.

Wat is Stage Manager?

Met Stage Manager van iPadOS 16 wordt het mogelijk om vier iPad-vensters tegelijk open te hebben. Hierbij is het mogelijk om de grootte van de geopende vensters aan te passen, waardoor je meer een macOS-ervaring krijgt. Andere geopende apps en vensters staan verkleind aan de linkerkant van het scherm.

In tegenstelling tot iOS 16 is iPadOS 16 nog niet uit. De software wordt in oktober vrijgegeven. Een specifieke datum weten we nog niet.