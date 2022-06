Smoesje van Apple: hierom krijg je Stage Manager alleen op M1-iPads

Stage Manager van iPadOS 16 belooft het multitasken op de iPad te revolutioneren. Maar het is alleen beschikbaar op tablets met een M1-chip. Nu komt Apple met een matige uitleg. Wat is er aan de hand?

Stage Manager alleen op M1-iPads

Met de nieuwe functie Stage Manager van iPadOS 16 wordt het op de iPad eindelijk mogelijk om meerdere vensters tegelijkertijd open te hebben. De app op de ‘voorgrond’ verschijnt pontificaal in beeld, andere geopende apps en vensters staan verkleind aan de linkerkant van het scherm. Het is zelfs mogelijk om de grootte van de geopende ‘vensters’ aan te passen, zodat je meer van ja ‘bureaublad’ ziet.

Hiermee komt iPadOS voor het eerst met een multitasking-systeem dat ons doet denken aan Windows en macOS. Dat wordt nog benadrukt door het feit dat macOS Ventura dezelfde Stage Manager-functie krijgt.

Kortom, het klinkt als een droom voor iedereen die wilde dat de iPad meer richting de Mac-kant schuift. Maar helaas heeft Apple besloten om Stage Manager alleen naar iPads met M1-chip te brengen. Dat zijn alleen de nieuwste iPad Pro’s (2021) en de iPad Air 5 (2022). Is dat echt nodig, of een kunstmatige beperking? Digital Trends heeft het aan Apple gevraagd.

Hierom komt Stage Manager alleen naar iPads met M1-chip

Volgens Apple heeft Stage Manager een speciale functie van iPadOS 16 nodig, die alleen sommige iPads ondersteunen. Dat is de zogeheten Memory Swap. Hiermee kunnen iPads hun werkgeheugen uitbreiden via de ingebouwde flash-opslag. Onder macOS en Windows is dat al jaren heel normaal: zodra het werkgeheugen vol is, worden de nieuwe gegevens naar de schijf ‘geswapt’.

Op de iPad is Memory Swap daarentegen nieuw en we snappen wel dat er voor de geavanceerdere multitasking van Stage Manager meer werkgeheugen nodig is. Duidelijke uitleg van Apple dus? Nou, nee. Want op basis van Apple’s uitleg en de lijst met iPads die Stage Manager ondersteunen, zou je dus concluderen dat alleen iPads met M1-chip Memory Swap ondersteunen.

Maar, dat klopt niet! Want volgens de website met specificaties is er ook een oudere iPad die support biedt voor Memory Swap. En dat is de 4e generatie van de iPad Air uit 2020. Weliswaar met 256 GB opslag, maar de M1-chip lijkt dus geen voorwaarde te voor zijn Memory Swap.

Gaat Apple nog iets veranderen?

Het is nog mogelijk dat Apple gedurende de bèta van iPadOS 16 Stage Manager ook voor ietwat oudere iPads beschikbaar maakt, zoals de iPad Air 2020 en de iPad Pro 2020. Dat gebeurde bijvoorbeeld afgelopen jaar in macOS Monterey.

Daar ondersteunden eerst alleen M1-Macs de nieuwe Livetekst-functie, maar uiteindelijk werd deze uitgebreid naar meer Macs. Laten we dus hopen dat Apple ook dit keer oudere apparaten nog gaat toevoegen als de bèta stabieler en soepeler draait.