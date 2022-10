Apple-diensten worden flink duurder (iPhone-nieuws #43)

Updatefeest bij Apple en forse prijsverhogingen. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week in één overzicht.

Afgelopen week verscheen iOS 16.1. Deze tussentijdse iPhone-update voegt meerdere functies toe, waaronder de ondersteuning van live-activiteiten op het toegangsscherm.

Dat is handig, want hierdoor kun je bijvoorbeeld zien waar een pakketje blijft zonder de iPhone daarvoor te ontgrendelen. In onderstaand artikel zetten we alle nieuwe functies op een rij en laten we zien hoe je de update downloadt.

→ De nieuwe functies van iOS 16.1 downloaden

Ook vers van de pers: macOS Ventura. Of nou ja, helemaal ‘vers’ is de update ook weer niet. Ventura werd in juni aangekondigd, maar verscheen afgelopen week pas.

De nieuwe macOS-versie geeft je Mac een fris design en nieuwe functies. De grootste toevoeging is Stage Manager, waarmee je vensters op een nieuwe manier kunt beheren.

→ Zo kun je macOS Ventura downloaden

En dat is drie. Afgelopen week bracht Apple ook iPadOS 16 uit. Ook deze update heeft lang op zich laten wachten, want hij werd eveneens in juni aangekondigd.

De grootste toevoeging van iPadOS 16 is Stage Manager. Verder worden meerdere apps in een fris jasje gestoken en krijgt de iPad enkele iPhone-functies, zoals de mogelijkheid om foto’s vrijstaand te maken.

→ De nieuwe functies van iPadOS 16 kun je zo downloaden

De iPhone 14 (Pro) is vers van de pers, maar het gespeculeer over de opvolger is al begonnen. Het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce verspreidt namelijk het gerucht dat de iPhone 15 Pro 8GB RAM gaat krijgt.

Daarnaast verwacht het bureau in dit vlaggenschip een usb-c-aansluiting en een grote camera-verbetering.

→ De eerste geruchten over de iPhone 15 Pro

Slecht nieuws voor de portemonnee: de prijzen van Apple Music, Apple TV Plus en Apple One gaan omhoog. Voor al deze diensten betaal je straks één of enkele euro’s per maand extra.

Apple Music gaat bijvoorbeeld 10,99 euro per maand kosten, in plaats van een euro minder. Apple TV Plus doet er twee euro bovenop: van 4,99 euro naar 6,99 euro. De tarieven gaan per direct in.

→ Zo verhoogt Apple de prijzen voor Music, TV Plus en One

Vers van de pers, maar je kunt ‘m nu al winnen bij iPhoned. In samenwerking met Amac geven wij een iPad (2022) weg. Meedoen is helemaal gratis en heel simpel.

Je hoeft alleen maar het winactie-formulier in te vullen. Wees er wel snel bij, want de actie is geldig tot en met 6 november.

→ Zo kun je de iPad (2022) winnen

