Cloudopslag voor je bestanden: 4 alternatieven voor iCloud

Met Apple-cloudopslag heb je overal toegang tot je bestanden. Toch is het soms handiger om een andere clouddienst te gebruiken. Wij zetten de beste alternatieven voor iCloud op een rijtje!

4 alternatieven voor iCloud

Wanneer je een iPhone of iPad gebruikt, kom je ongetwijfeld regelmatig in aanraking met de online opslagdienst van Apple: iCloud. Hiermee is het zeer eenvoudig om je bestanden te delen met al je Apple-apparaten. Foto’s die je met je iPhone maakt, verschijnen via de Apple-cloudopslag vanzelf in de Foto’s-app op je iPad, en andersom.

De online opslag van Apple kent vele voordelen en is erg makkelijk in gebruik. Toch kun je tegen problemen aanlopen. Vaak is het de melding dat de iCloud-opslag vol zit die voor de nodige kopzorgen zorgt.

Het afsluiten van een iCloud-abonnement is dan een optie, maar waarom zou je niet voor een van deze iCloud-alternatieven kiezen?

1. Dropbox: een bekende naam

Eén van de bekendste online opslagdiensten is Dropbox. Deze dienst bestaat al jaren en geeft je de mogelijkheid om al je bestanden online te bewaren. Het maakt daarbij niet uit of je documenten, muziek of foto’s online wil opslaan.

Het voordeel van Dropbox is dat de dienst op vrijwel alle platformen beschikbaar is. Wanneer je foto’s of andere bestanden wil uitwisselen met meerdere vrienden op bijvoorbeeld een Windows-pc of een Android-tablet, dan is Dropbox één van de makkelijkste oplossingen.

Het is zelfs mogelijk om Dropbox in te stellen als een soort vervanger voor de Foto’s-app. Kiekjes worden dan automatisch naar Dropbox gestuurd wanneer je er een maakt met je iPhone. Vervolgens kun je ze op je pc, Mac of een ander apparaat bekijken en bewerken.

Met een gratis abonnement van Dropbox krijg je 2GB opslag voor één gebruiker. Dat is minder dan dat je bij de Apple-cloudopslag krijgt. Voor 2000GB betaal je zo’n tien euro per maand, wederom voor één gebruiker. Wil je met meerdere gezinsleden een account gebruiken, dan betaal je 17 euro voor zes gebruikers en krijg je 2000GB.



Pluspunten: Eenvoudig in gebruik, overal beschikbaar.

Minpunten: Weinig opslag in gratis versie.

2. Google Drive: voor Google-fans

Bij Google Drive krijg je gratis 15GB om je bestanden online te bewaren. De hoeveelheid ruimte om je bestanden in op te slaan is ook meteen één van de grootste voordelen van Google Drive. Voor 1,99 euro per maand krijg je 100GB opslag en voor 9,99 euro heb je 1TB aan ruimte.

Je kunt in de cloudopslag al je bestanden kwijt, dus het maakt niet uit of je foto’s, muziek of andere bestanden wil bewaren. De bestanden in de online opslag kun je eenvoudig delen met je vrienden. Daarnaast is het zelfs mogelijk om samen met je vrienden reacties in je foto’s te plaatsen en die te delen.

Google Drive is prima als individueel programma te gebruiken, maar de app heeft veel connecties met de andere programma’s van Google. Zo is bijvoorbeeld Google Foto’s een alternatief voor de Foto’s-app van Apple. De Google-onlinediensten hebben daarom veel weg van de Apple-cloudopslag, iCloud.

De app van Google Drive wordt regelmatig bijgewerkt. Zo heeft Google Drive op de Mac onlangs een aantal vernieuwingen gekregen.

Pluspunten: Veel ruimte gratis, opslag is beschikbaar bij andere Google diensten.

Minpunten: Om alles uit Drive te halen moet je ook de andere Google-diensten gebruiken.

3. Microsoft OneDrive heeft een persoonlijke kluis

Met een Microsoft-account heb je ook toegang tot de online opslagdienst OneDrive. Net als bij Dropbox kun je bij OneDrive aanzetten dat je foto’s meteen naar de clouddienst van Microsoft worden gestuurd.

OneDrive heeft als handige functie dat er standaard een ‘Persoonlijke kluis’ in je mappen staat. Dit is een opslaglocatie voor je belangrijkste en meest gevoelige bestanden. Er zit op deze map een aantal extra beveiligingen.

Met een gratis account krijg je 5GB opslagruimte. Voor twee euro per maand krijg je 100GB aan opslag. Microsoft heeft daarnaast twee abonnementen waarbij je meerdere online office-apps krijgt. Voor 7 euro per maand ontvang je 1TB aan opslag en krijg je toegang tot Word, Outlook, Powerpoint en Excel.

Pluspunt: goede intergratie met Windows-pc.

Minpunt: beperkte ruimte met gratis versie.

4. Mega: heel veel opslag

De titel zegt het al: Mega heeft de meeste gratis opslag in de cloud. Je krijgt namelijk standaard 20GB om je bestanden online te bewaren, veel meer dan de gratis iCloud-opslag. Met een betaald account krijg je 400GB opslag voor 5 euro per maand. Maximaal kun je 16TB opslag kopen voor 30 euro per maand.

Een nadeel van Mega is wel dat je beperkt wordt in de hoeveelheid data-overdracht. Houd daar dus rekening mee. Wanneer je veel en vaak bestanden doorstuurt, dan is het beter om voor een andere cloudopslag te kiezen.

Daarnaast voelt de app een beetje rommelig. Sommige functies zitten op onlogische plekken en zijn wat lastiger te vinden. Deert dit je niet, dan is Mega een van de fijnste alternatieven voor iCloud.

Pluspunten: Veel gratis ruimte.

Minpunt: Dataverkeer is beperkt, app is rommelig.

