WhatsApp krijgt nieuwe AI-functie voor álle chats (maar dat wil je niet)

WhatsApp werkt aan een nieuwe AI-functie die al je ongelezen chats samenvat. Dat klinkt handig, maar wil je dat wel?

Ken je ook iemand die vijftig WhatsApp-berichten stuurt terwijl jij even een kop koffie pakt? Dan heeft WhatsApp goed nieuws voor je. Of juist slecht nieuws, afhankelijk van hoe je naar AI kijkt.

WhatsApp werkt namelijk aan een nieuwe functie waarmee hun AI al je ongelezen chats tegelijk kan samenvatten. Dus niet meer per gesprek apart, maar één handig overzicht van alles wat je hebt gemist. Handig? Misschien. Een beetje eng? Ook dat.

Op dit moment kan WhatsApp in sommige landen al een samenvatting maken van ongelezen berichten binnen één losse chat. Open je zo’n gesprek, dan kun je op een knop tikken om snel de belangrijkste punten te zien.

Dat is vooral fijn bij groep-apps waar mensen soms geen rem lijken te hebben op het sturen van berichten. WhatsApp kan dan een samenvatting maken van alle berichten die je nog niet hebt gelezen. Volgens WhatsApp blijven je berichten privé en worden ze niet door Meta of WhatsApp zelf gelezen. Overigens is deze functie nog niet beschikbaar in Nederland.

Nu wil WhatsApp die functie uit gaan breiden. Volgens WABetaInfo krijgt de app straks een nieuwe knop bovenaan het tabblad Chats. Je moet dan eerst nog op de knop ‘Ongelezen’ tikken voordat je de optie ziet. Met de nieuwe knop kun je dan in één keer een overzicht maken van meerdere chats tegelijk. Dus je hoeft niet meer elk gesprek apart te openen.

WhatsApp zegt dat ook deze functie veilig is en alleen jij kunt de samenvatting zien. Daarnaast wordt de inhoud niet opgeslagen. Maar toch, hoe privé is een privégesprek als AI toch even meekijkt?

De functie zit nu nog in de testfase voor zowel iPhone als Android en is nog niet beschikbaar voor gebruikers. Het is dus nog even de vraag wanneer de functie door iedereen te gebruiken is. Waarschijnlijk moeten we in Nederland sowieso nog wat langer wachten voordat de functie beschikbaar is. Tot die tijd zul je de berichten toch echt zelf moeten doorlezen.

