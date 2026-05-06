ChatGPT heeft een belangrijke update (met deze veelgevraagde verandering)

Maurice Snijders
6 mei 2026, 13:39
ChatGPT is een stuk slimmer en nauwkeuriger geworden dankzij een nieuwe update met de naam GPT-5.5 Instant, die OpenAI nu heeft uitgebracht.

Update GPT-5.5 voor ChatGPT vervangt het standaardmodel en vermindert volgens OpenAI onder meer het aantal onnodige emoji in de antwoorden. GPT-5.5 Instant kwam op 5 mei uit, twee maanden na de laatste versie-upgrade naar GPT-5.3 Instant op 3 maart. De vorige Instant-versie verbeterde toon, relevantie en gespreksverloop in ChatGPT, de nieuwe versie richt zich op nauwkeurigheid en beknoptheid.

Dankzij deze update zijn de reacties van ChatGPT nu strakker en meer to the point. Volgens OpenAI blijft de persoonlijkheid van ChatGPT daarbij wel behouden. De bot biedt dezelfde informatie, maar dan vaak met meer nut dan eerdere modellen. Daarbij worden omslachtigheid en overmatige opmaak die reacties tot nog toe vaak te lang maakten nu vermindert. ChatGPT stelt voortaan ook minder onnodige vervolgvragen en vermijdt zaken die reacties rommelig kunnen maken, zoals overbodige emoji.

Nauwkeurigere antwoorden

ChatGPT is volgens OpenAI dankzij deze update ook een stuk betrouwbaarder geworden, met aanzienlijke verbeteringen in de feitelijke juistheid van de antwoorden. Dat is iets waar gebruikers veel om gevraagd hebben. In interne evaluaties produceerde GPT-5.5 Instant 52,5 procent minder onjuiste beweringen dan GPT-5.3 Instant bij prompts met betrekking tot geneeskunde, recht en financiën. Het verminderde ook onjuiste beweringen met 37,3 procent in gesprekken die gebruikers hadden gemarkeerd vanwege feitelijke fouten.

De ChatGPT update GPT-5.5 Instant wordt momenteel voor alle gebruikers uitgerold. Betalende gebruikers houden nog drie maanden toegang tot GPT-5.3 Instant. Vorige maand heeft OpenAI ChatGPT en Codex verbeterd met de release van GPT-5.5 Thinking en Pro, twee modellen die het bedrijf omschrijft als een nieuwe klasse van intelligentie voor echt werk.

