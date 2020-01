Draag je geen Apple Watch of fitnesstracker, maar wil je toch je slaap bijhouden? Daar zijn gelukkig verschillende slaap-apps voor.

Beste slaap-apps voor iPhone en Apple Watch

Nu de feestdagen achter de rug zijn en het nieuwe jaar weer is begonnen, wordt het ook tijd om het gezonde leven weer op te pakken. Je denkt er misschien niet direct aan, maar één van de belangrijkste onderdelen van een gezond leven, naast gezond eten en veel bewegen, is een goede nachtrust. Ben je overdag veel moe? Misschien krijg je niet genoeg slaap of ben je erg onrustig tijdens je slaap. Met slaap-apps houd je onder andere bij hoe vaak je ‘s nachts wakker bent geworden en hoelang je diep hebt geslapen. Daar kun je niet achter komen zonder het te meten.

Voor de meest nauwkeurige resultaten moet je iets om je pols hebben, zoals een Apple Watch, Fitbit of andere fitnesstracker. Toch kunnen apps tegenwoordig ook een hoop zonder gebruik van externe hardware. Heb je wel een Apple Watch? Dan kunnen de apps alleen maar meer zien.

1. Pillow

Pillow is niet alleen de mooiste, maar ook de fijnste app uit deze lijst. Je kunt ervoor kiezen of je alleen je slaap wil bijhouden, of dat je ook op het optimale moment wakker gemaakt wil worden. Tevens kan de app geluidsfragmenten opnemen, bijvoorbeeld als je wil horen of je snurkt. Je slaap wordt gemeten via de beweging van je lichaam en de geluiden die je maakt.

De metingen worden in een mooie grafiek geplaatst, waar je lichte slaap, REM-slaap, diepe slaap en wakkere momenten worden bijgehouden. Je slaapsessies krijgen ook een kwaliteitsscore en je kunt zelf via een emotie aangeven hoe jij je na die slaap voelt. De app heeft Apple Watch-ondersteuning, zodat je hartslag ook in de gaten gehouden kan worden. Voor meer gedetailleerd informatie en het bekijken van je geschiedenis moet je wel betalen voor de premium upgrade van Pillow. Die kost 5,49 euro.

Pillow Automatic Sleep Tracker Neybox Digital Ltd. 6 (14 reviews) Gratis via App Store

2. Sleep Cycle

Hoewel de naam van de app doet denken dat dit om een wekker gaat, is Sleep Cycle meer dan dat. Het idee van de app is wel dat je slaap in de gaten wordt gehouden om je op een ideaal moment te wekken, maar omdat de app toch goed oplet, krijg je ook een gedetailleerd beeld van je slaappatroon.

De app gebruikt hier de microfoon voor en voelt vibraties. Wil je snoozen? Dan tik je even twee keer op de oppervlakte naast de telefoon. Handig als je nog even wil indutten zonder eerst je telefoon te pakken. Helaas is de app maar zeven dagen gratis. Daarna betaal je 29,99 euro per jaar.

Sleep Cycle: smart alarm clock Sleep Cycle AB 9 (133 reviews) Gratis via App Store

3. Slaapwetenschap-wekker

Ook deze app legt de focus op het wekken, maar registreert tevens je slaap door je bewegingen en het geluid in de gaten te houden. Is het tijd om op te staan? Dan laat de app een rustgevend geluid horen om zo rustig wakker te worden. In plaats van een wektijd kun je ook een slaaptijd opgeven. Ook heeft de app geluid om mee in slaap te vallen, zoals van een kabbelend beekje.

Als je wakker wordt, zie je een handig overzicht van hoeveel je hebt geslapen, hoe lang je in bed lag, en hoe lang je wakker was. Dit is de enige app in deze lijst die je volledig in het Nederlands kunt gebruiken. Leuk is ook dat de app de mogelijkheid geeft om per nacht notities bij te houden. Bijvoorbeeld om je dromen vast te leggen, of andere informatie over je slaappatroon op te schrijven.

Slaapwetenschap-wekker Phase4 Mobile 8 (21 reviews) Gratis via App Store

4. Sleep Time

Net als de andere apps in deze lijst is het doel van Sleep Time om je op het juiste moment te wekken, maar ook je slaapritme wordt bijgehouden. Hier krijg je een mooie grafiek van. Ook kun je rustgevende geluiden aanzetten.

Deze app verstopt wel veel functies achter de betaalde versie, zoals duidelijker inzicht in je slaapgedrag. De gratis versie heeft tevens veel reclame en dan is het soms onduidelijk hoe je deze weer weg krijgt (door op het rode icoontje te tikken).

Bedtijd: Smart Alarm Azumio Inc. 8 (59 reviews) Gratis via App Store

5. Slaapanalyse – Sleeptic

Ook Slaapanalyse is een slimme wekker die je slaap bijhoudt om je op het juiste moment wakker te maken. De app voorkomt bijvoorbeeld dat je te lang slaapt door je een spel te laten doen om de wekker uit te zetten.

Ook stel je van tevoren doelen in om te zien of je genoeg slaapt. De app laat zien wat de kwaliteit van je nachtrust is, bijvoorbeeld hoe lang je wakker was en hoe lang je in diepe slaap bent geweest. De app werkt zeven dagen gratis en daarna heb je een abonnement voor twee maanden, dat steeds wordt verlengd.

Slaapanalyse - Sleeptic Taksitci LTD 6 (32 reviews) Gratis via App Store

Meer gezondheid op iPhoned

Ben je druk bezig met het opvolgen van je goede voornemens? Er zijn verschillende apps die je hierbij op weg helpen. Wil je bijvoorbeeld jouw iPhone en Apple Watch op meer manieren gebruiken om gezonder te worden? iPhoned helpt je op weg. Check onder andere de beste apps om je calorieën te tellen en de beste stappenteller-apps.