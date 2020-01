Wil je letten op je calorieën? Het is immers de beste manier om af te vallen. Deze calorieteller-apps helpen je om niet over de grens te gaan.

Beste calorieteller-apps voor iOS

Als je wil afvallen, dan zijn daar verschillende methodes voor. De meest voor de hand liggende is het bijhouden van je calorieën. Het idee is simpel: als je dagelijks meer calorieën verbrandt dan je tot je neemt, val je af. Maar weten hoeveel je er al binnen hebt gekregen, is uit je hoofd niet te doen. Gelukkig staan er verschillende apps in de App Store die je helpen om dit bij te houden.

Veruit de meeste apps om je calorieën bij te houden, zijn gratis. Dit maakt het een laagdrempelige manier om af te vallen. Hierbij valt het wel op dat je vaak premium-abonnementen kunt afsluiten als in-app aankoop. Deze bieden bijvoorbeeld extra functies of gepersonaliseerde dieetplannen en recepten.

Let wel op: je houden aan een specifiek aantal calorieën om af te vallen werkt, maar is niet noodzakelijk gezond. Het is ook mogelijk om met puur ongezond voedsel onder je grens te blijven. Om gezond te zijn, moet je ook gezond voedsel tot je nemen. Ook heb je calorieën nodig om te functioneren, dus honger jezelf niet uit.

1. Onze favoriet: Lifesum

Lifesum is duidelijk de mooiste calorieënteller in de App Store en ook nog eens erg handig. Bij het starten van de app geef je aan of je gezonder wil zijn, wil afvallen of juist zwaarder wil worden. Geef je aan dat je wil afvallen, dan vul je een streefgewicht in en hoe snel je dit wil halen.

De app raadt zelf een halve kilo afvallen per week aan. Lifesum is volledig in het Nederlands te gebruiken en heeft ook recepten, een stappenteller en de mogelijkheid om vrienden toe te voegen. Eet je iets uit een verpakking? Scan simpelweg de barcode om de voedingswaarden ervan toe te voegen aan jouw overzicht.

Maar de app gaat nog een stapje verder. Een belangrijk onderdeel van gezond leven is voldoende water drinken. Hier wijst Lifesum je op door regelmatig herinneringen te sturen als dat nodig is.

Helaas zitten de allerbeste functies achter een betaalmuur. Dit zijn bijvoorbeeld een op jou gespecialiseerd dieet dat je kunt volgen en nog specifiekere informatie over voedingsmiddelen. Bovendien synchroniseer je in de betaalde versie de app met fitness-apps als FitBit en RunKeeper om ook je verbrande calorieën bij te houden. Zo’n abonnement kost je 9,99 euro per maand.

Lifesum: Recepten & Dieet Tips Lifesum AB 9 (20 reviews) Gratis via App Store

2. MyFitnessPal

Na het opstarten en inloggen vraagt MyFitnessPal direct wat je doel is: afvallen, je gewicht behouden of juist aankomen. Vervolgens geef je informatie op als je lengte, huidige gewicht en je streefgewicht. Dit is nodig om je caloriedoel te berekenen. Je voegt voedsel toe door het type maaltijd te kiezen en voedingsmiddelen toe te voegen.

Handig is dat je streepjescodes van Nederlandse producten kunt scannen, je de portie aangeeft en de app met die gegevens berekent hoeveel calorieën dat zijn. De app heeft ook de mogelijkheid om je stappen te tellen. Fijn is ook dat app volledig in het Nederlands te gebruiken is.

MyFitnessPal Under Armour, Inc. 9 (78 reviews) Gratis via App Store

3. CalorieTeller door FatSecret

Deze app moet het niet hebben van de vele mogelijkheden, maar is wel simpel en overzichtelijk. Er is een grote database met voedsel waar je je ingrediënten kunt opzoeken. Zo houd je gemakkelijk bij wat je hebt gegeten. De applicatie houdt overzichtelijke grafieken bij en heeft een receptenhoek. De app is tevens volledig in het Nederlands te gebruiken. Wil je een simpele app zonder fratsen? Dan ben je bij FatSecret aan juiste adres.

CalorieTeller door FatSecret FatSecret 9 (9 reviews) Gratis via App Store

4. Calorieën- en voedingstracker (Food)

Ook deze app, die ook wel gewoon Food heet, is een fijne optie om meer inzicht te krijgen in je calorie-inname. Het is niet de mooiste app, maar doet wat het moet doen. Er staan veel producten in de database, maar je gebruikt net zo gemakkelijk de scanner voor streepjescodes. Fijn aan deze app is dat het naast calorieën ook heel duidelijk is over de verhoudingen van hetgeen dat je in je mond hebt gestopt, zoals de koolhydraten en eiwitten.

Calorieën- en voedingstracker Virtuagym.com 9 (443 reviews) Gratis via App Store

5. Lose It!

Ook Lose It! geeft je een plan na het invullen van je leeftijd, lengte, gewicht en doelgewicht. Via een slider geef je aan of je dit gewicht sneller of langzamer wil halen. Vervolgens toont de app op welke datum je het gewicht bereikt als je jezelf aan het aantal calorieën houdt. Je gerecht of ingrediënten vul je in door te zoeken in de database, of door streepjescodes te scannen. Het is ook te gebruiken met je Apple Watch en iPad.

De calorieën worden vervolgens in een dagelijkse of wekelijkse grafiek geplaatst. Je kunt verbinden met je vrienden via Facebook om gemotiveerd te blijven. De app is helaas alleen in het Engels te gebruiken, hoewel er wel Nederlandse voedselnamen in de database staan. Lose It! is een complete app, maar de opties zijn wel beperkt totdat je een abonnement afsluit.

Lose It! – Calorie Counter FitNow 9 (3 reviews) Gratis via App Store

Links laten liggen: Yazio

Een mooie app met een hoop mogelijkheden: op het eerste gezicht is Yazio een mooie calorieënteller. Ga je wat dieper op de opties in, dan wordt Yazio echter steeds minder overzichtelijk. Goed: als je de complete interface een beetje begint te snappen, krijg je wel een mooi beeld van je voedselconsumptie op een dag. De kans is zeer aanwezig dat je dan al bent afgehaakt.

Het invoeren van je calorieën is bijvoorbeeld wel wat moeilijk en daarbij is het niet mogelijk om in te loggen met Facebook. Die optie bieden de eerder genoemde tellers wel, net als dat ze in hun gratis versie meer opties geven. Bij Yazio is bijna alles betaald. De gratis versie biedt alleen de uitgebreide calorieënteller. Wil je van alle functies gebruikmaken, zoals Kun je met die nadelen leven, kun je ‘m natuurlijk downloaden. Weet echter dat er betere opties zijn.

YAZIO - CalorieënTeller YAZIO GmbH 9 (100 reviews) Gratis via App Store

Waterherinnering

Een groot deel van afvallen en je gezondheid is genoeg water drinken. Vergeet je dat vaak of vind je het moeilijk bij te houden? Met de Waterherinnering app krijg je reminders om je hydratatie op peil te houden. Je stelt zelf in hoeveel herinneringen je wil krijgen. Ook kan je de app koppelen aan de Gezondheid-app van je iPhone.

Waterherinnering - Drink water VGFIT LLC 9 (108 reviews) Gratis via App Store

Beste stappenteller-apps

Een goede manier om wat extra calorieën te verbranden is elke dag wandelen. Probeer bijvoorbeeld dagelijks de tienduizend stappen te halen. Om dat bij te houden hebben we de beste stappenteller-apps voor je op een rijtje gezet.

Ga je liever voor krachttraining om fit te worden? Check dan wat de beste apps voor krachtsport zijn. Je verbrande calorieën bijhouden doe je extra gemakkelijk op je Apple Watch, door een work-out te starten.