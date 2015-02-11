Refurbished iPad Air 2 kopen? Vergelijk op prijs, kwaliteit en garantie

8.0
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Verkrijgbaar
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Refurbished
Apple iPad Air 2
1/9
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPad Air 2 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad Air 2 is refurbished verkrijgbaar met 16GB, 32GB, 64GB en 128GB aan opslagruimte in de kleuren goud, spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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8 resultaten vanaf € 62,99
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Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch16 GB
€ 62,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch16 GBMet mobiel internet
€ 64,99
Zo goed als nieuw, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch16 GB
€ 65,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch32 GB
€ 67,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch64 GBMet mobiel internet
€ 71,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch64 GB
€ 73,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch64 GBMet mobiel internet
€ 80,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPad Air 2
Refurbished
Apple iPad Air 2
9.7 inch128 GB
€ 95,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d

Refurbished iPad Air 2 kopen: dit moet je weten

De Refurbished iPad Air 2 verscheen in het najaar van 2014 en kostte bij verschijning respectievelijk 499 euro voor het 16GB-model. De iPad Air 2 is 18 procent dunner dan zijn voorganger en beschikt over een vele krachtigere processor. De refurbished iPad 2 Air is een interessante budgetoptie voor wie de recentere modellen van de iPad te duur vindt. De tablet is niet meer de snelste, maar krijgt wel het iPadOS besturingssyteem.Ook deze refurbished iPad is als een WiFi of Cellular model verkrijgbaar. Bij een Cellular variant heeft de iPad de mogelijkheid tot het gebruik van mobiel internet.

Hoe vind ik de beste refurbished iPad Air 2 aanbieding?

Onze vergelijker helpt je graag met het vinden van de beste refurbished iPad Air 2 deal die past bij je wensen. Met filteropties kun je sorteren op:

  • Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 16, 32, 64 of 128GB aan opslagruimte voor je favoriete apps, games en multimedia.
  • Kleur: De iPad 2 Air refurbished is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, zilver en goud
  • Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad Air 2 heeft, hoe goedkoper de tablet is.
  • Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.
  • Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad Air met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.
  • Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.
  • Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

Heb jij interesse om een iPad refurbished te gaan kopen? Ga dan nu naar onze Refurbished iPad prijsvergelijker en vindt de beste prijs.

Alternatieven voor de iPad Air 2 refurbished

Wil jij een iPad die nog een stuk krachtiger is dan de Refurbished iPad Air 2? Bekijk dan de refurbished iPad Pro. De iPad Pro is tegelijker met de iPad Air 2 geïntroduceerd en beschikt over een krachtigere chip waardoor de iPad een stuk sneller is.

Is de iPad Air 2 refurbished toch niet wat je zoekt? Dan is de refurbished iPad 2017 ook een mooi alternatief. Deze refurbished iPad is meer recentelijk uitgebracht en interessant als je op zoek bent naar een iPad met een uitstekende accuduur en snelle chip set.

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