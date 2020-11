Een tijdje geleden kondigde Apple twee nieuwe tablets aan: de iPad Air 2020 en iPad 2020. Die laatste is het nieuwste instapmodel. Wij hebben de tablet getest en in deze review lees je onze bevindingen.

Het testmodel voor deze iPad 2020 review is ter beschikking gesteld door Belsimpel.

iPad 2020 review: het nieuwste instapmodel

Tijdens het event van 15 september kondigde Apple de nieuwe instaptablet aan. De iPad 2020 is te koop voor 389 euro, wat de tablet verreweg de goedkoopste maakt. De meer high-end iPad Air 2020 is namelijk verkrijgbaar voor van 669 euro en is daarmee fors duurder.

De prijs is dan ook gelijk één van de grootste pluspunten van deze instap-iPad. Het design is anno 2020 namelijk niets om over naar huis te schrijven. Qua uiterlijk is de iPad 2020 compleet hetzelfde gebleven als zijn voorganger. Dat is jammer, want de iPad 2019 is behalve het iets grotere scherm ook niet te onderscheiden van het model uit 2018. Dat zorgt ervoor dat de iPad er enigszins verouderd uitziet. Onder de motorkap is gelukkig wel het nodige verbeterd.

Scherm blijft hetzelfde

De iPad 2019 kreeg een flinke upgrade qua scherm. Het 10,2 inch-display was een stuk groter dan dat van zijn voorganger. De iPad 2020 voert minder verbeteringen door en heeft exact hetzelfde schermformaat als het 2019-model. Ook de dikke schermranden aan de boven- en onderkant zijn er nog en ogen verouderd.

De dikke ‘kin’ van de tablet zorgt er wel voor dat er ruimte is voor de Touch ID-vingerafdrukscanner om de tablet te ontgrendelen. Toch heeft Apple met de komst van de iPad Air 2020 bewezen die ruimte niet per se nodig te hebben: bij deze tablet zit de vingerafdrukscanner in de aan-/uit-knop verwerkt.

Bovendien heeft Apple geen nieuwe schermtechnieken toegevoegd aan het instapmodel. Zo is er geen True Tone, waardoor het display wordt aangepast op het licht in zijn omgeving. Bovendien spiegelt het scherm nog zo erg dat je het niet meer ziet als je ermee in de zon zit.

iPad 2020 is geen krachtpatser

De iPad 2020 focust zich vooral op de snellere hardware. De A12 Bionic-chip is dezelfde als die van de iPhone XR en XS, en is qua snelheid nog uitstekend. Ten opzichte van de iPad 2019 is het nieuwe instapmodel ook een stuk sneller: deze wordt namelijk aangedreven door een A10 Fusion-chip, die we kennen van de oude iPhone 7.

De nieuwste iPad was anno 2020 dus wel aan een update toe, en de nieuwe chip zorgt ervoor dat ‘ie er weer jaren tegenaan kan. Tijdens het testen bleek de iPad dan ook razendsnel en vloeiend te werken. Ook de zwaardere apps zoals grote games waren geen probleem voor de tablet. Je merkt eigenlijk niets van het feit dat de tablet langzamer is dan zijn high-end broers.

Toch moet je niet verwachten dat de iPad 2020 een echte krachtpatser is. Maak je veel gebruik van (grafisch) zwaardere apps, zoals Adobe Illustrator of Photoshop, dan is de iPad 2020 geen goede keuze voor jou. De iPad Air en iPad Pro zijn beter berekend op zulke zware programma’s. Deze ‘gewone’ instap-iPad is juist ideaal voor mensen die niet veel anders op hun iPad doen dan browsen, tekstverwerken en zo nu en dan een game willen spelen.

Geen Apple Pencil 2-ondersteuning, wel een Smart Connector

In tegenstelling tot de iPad Air 2020 biedt het instapmodel geen ondersteuning voor de Apple Pencil 2. Net als de meeste iPad-modellen ondersteunt de iPad 2020 de eerste generatie Apple Pencil. De tweede generatie is alleen compatibel met de iPad Air 2020, 11 inch-iPad Pro en derde generatie (en nieuwer) van de 12,9 inch-iPad Pro. De Apple Pencil moet dus nog steeds opgeladen worden via de Lightning poort en kan niet draadloos opladen, in tegenstelling tot de Apple Pencil 2.

De iPad 2020 brengt wel een grote verbetering met zich mee ten opzichte van zijn voorganger. Er is namelijk een Smart Connector aanwezig op de iPad. Deze zorgt ervoor dat je probleemloos de Magic Keyboard en andere accessoires kunt aansluiten. Dit werkt goed en is een handige, maar simpele verbetering.

Prima accuduur en camera

De accuduur en camera zijn prima, maar niets om over naar huis te schrijven. Aan de achterkant vind je een 8 megapixel-camera, en aan de voorkant een FaceTime HD-camera. De camera is niet geweldig, maar de meeste iPad-gebruikers zullen deze nauwelijks gebruiken.

De accu gaat (afhankelijk van gebruik) zo’n tien uur mee, wat betekent dat je de tablet zo’n één à twee keer in de week aan de oplader moet leggen. Er wordt een snellader en Lightning-naar-usb-c kabel meegeleverd in de doos. Daardoor hoef je geen losse adapter te kopen om de accu sneller bij te vullen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de iPhone 12-serie.

De 20 Watt-oplader is wel een fijne verbetering, aangezien de iPad 2019 werd geleverd met een veel tragere 10 Watt-adapter. De nieuwste tablet laadt dus een stuk sneller op en dat is zeker bij de grote batterijen van de iPads heel handig.

Lage prijs maakt veel goed

Hét grote voordeel van de iPad 2020 ten opzichte van de high-end iPad Air en iPad Pro is natuurlijk de prijs. De iPad 2020 is verkrijgbaar met een opslagruimte van 32GB en 128GB. Werk je vooral met iCloud, dan heb je genoeg aan 32GB. Wil je echter veel apps of Netflix-films op je iPad downloaden, dan bespaar je jezelf veel frustratie door het 128GB-model te kiezen.

Je koopt een iPad 2020 vanaf 389 euro voor het 32GB-model en kunt daarbij kiezen uit de kleuren goud, spacegrijs en zilver. Voor 100 euro meer krijg je de 128GB-uitvoering.

Conclusie iPad 2020 review

De iPad 2020 is ‘gewoon prima’, niet meer en niet minder. Als je de iPad alleen gebruikt voor browsen, tekstverwerken, en af en toe voor het spelen van een game, heb je genoeg aan de iPad 2020 en heeft het geen zin om de duurdere iPad Air 2020 aan te schaffen. Hoewel het design er anno 2020 ouderwets uitziet, voert de tablet onder de motorkap wel behoorlijk wat verbeteringen door. Hoewel het instapmodel niet echt een krachtpatser is, is de A12 Bionic-chip wel een stuk sneller dan de A10 Fusion-chip van zijn voorganger. Bovendien heeft de iPad 2020 een Smart Connector, waardoor je moeiteloos accessoires zoals de Magic Keyboard erop aansluit. De iPad biedt helaas geen ondersteuning voor de Apple Pencil 2.

