Zorgen jouw AirPods of AirPods Pro voor problemen, bijvoorbeeld met een krakend geluid? In onze nieuwe video geven we je zes manieren om dit op te lossen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods problemen-video: 6 oplossingen

Online duiken regelmatig klachten op van AirPods-eigenaren die zo nu en dan een krakend geluid horen als ze muziek luisteren met de AirPods of AirPods Pro. Het geluid dat via je iPhone naar de AirPods via bluetooth wordt gestuurd, stoort op dat moment. Dit kan verschillende redenen hebben, maar gelukkig zijn er ook een aantal simpele oplossingen voor.

In deze video geven we zes oplossingen die kunnen helpen om je AirPods weer goed te laten werken. Het is bijvoorbeeld verstandig om te checken of je iPhone op de meest recente iOS-versie draait, of om andere bluetooth-apparaten in je omgeving uit te schakelen. Ook leggen we uit hoe je je AirPods terugzet naar fabrieksinstellingen. In drie minuten praten we je helemaal bij.

iPhoned op YouTube

Op het YouTube-kanaal van iPhoned plaatsen we wekelijks een nieuwe video. De ene keer geven handige, praktische tips om meer uit je Apple-apparaten te halen, terwijl we de andere keer nieuwe producten reviewen. Abonneer op ons kanaal om geen enkele video te missen!

De komende weken komen we ongetwijfeld nog meer te weten over het Apple maart-event. Houd iPhoned dus goed in de gaten, dan ben je als eerste op de hoogte van de laatste geruchten en nieuwe informatie. Dat kan via de website, onze iPhoned-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.