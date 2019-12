Terugkijken: dit zijn onze 5 populairste video’s van 2019

We hebben in 2019 veel verschillende video’s gemaakt: Reviews, vergelijkingen en verschillende tips. We kijken kort terug op de populairste video’s die dit jaar op ons YouTube-kanaal zijn verschenen.

Dit jaar hebben we weer veel verschillende video’s gemaakt. We kwamen met reviewvideo’s, maar ook met vergelijkingen, handige tips en oplossingen voor iPhone-problemen. Hieronder zetten we onze vijf populairste video’s (in willekeurige volgorde) van het afgelopen jaar op een rijtje. Kijk je mee?

iPhone geblokkeerd? Zo los je dit op!

Het kan gebeuren dat je de toegangscode van je iPhone verkeerd intoetst. Eerst krijg je een melding dat je toestel tijdelijk vergrendeld wordt, na zes keer wordt je iPhone geblokkeerd. Hoe maak je dat ongedaan? We laten het stap voor stap zien.

AirPods-tips: 8 handige weetjes om in je oren te knopen

Of je AirPods net uitgepakt hebt, of ze al langer in je oren zitten: deze tips zorgen ervoor dat jij het maximale uit de oordopjes haalt.

Apple Pay in Nederland: zo betaal je met je iPhone, Apple Watch of Mac

Het is zover! Na jaren wachten kwam dit jaar Apple Pay in Nederland. Wij laten zien hoe je de betaaldienst instelt.

AirPods 2 review: de beste draadloze oordopjes verder verbeterd

De tweede generatie AirPods verschenen in maart van dit jaar. Wij testten de oordopjes en concludeerden dat deze kleine upgrade voor de meesten die Apples witte oordopjes al in hun oren hebben zitten, niet groot genoeg was om opnieuw naar de Apple Store te rennen. Inmiddels hebben we ook een review van de AirPods Pro gemaakt.

iPhone 11 Pro en Pro Max review: geweldige camera, accuduur en meer!

Dit jaar kwam de iPhone 11 Pro (Max) uit. Wij hebben uiteraard het nieuwste toestel van Apple getest en een review geschreven. Vooral de camera maakte grote sprongen voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger.