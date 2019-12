De feestdagen staan voor de deur, dus maken we ons ook op iPhoned schuldig aan jaarlijstjes en terugblikken. In deze nieuwe video kijken we terug op 2019, blikken we vooruit op 2020 en zetten we onze drie favoriete Apple-producten op een rij.



Apple 2019 jaaroverzicht video

Nu de kerstvakantie bijna is begonnen is het hoog tijd voor de jaarlijkse terugblik, vooruitblik en top 3 van iPhoned. 2019 gaat namelijk de boeken in als een goed jaar voor Apple, zeker als je het vergelijkt met het jaar ervoor. Voor zowel Apple zelf als consumenten deed het bedrijf het de afgelopen twaalf maanden een stuk beter.

Daarna bespreken we onze top drie favoriete nieuwe Apple-producten van 2019, die niet geheel toevallig goed aansluiten op de nieuwe koers die het bedrijf dit jaar ingeslagen lijkt te zijn. Tot slot doen we drie voorspellingen voor Apple in 2020, waarbij we bewust gekozen hebben voor de iets minder voor de hand liggende dingen. Dat Apple tijdens WWDC iOS 14 onthult en de opvolger van de iPhone 11 Pro in september komt, hoeven we jullie waarschijnlijk niet meer te vertellen.

De komende weken kun je nog een flinke dosis aan eindejaarsartikelen op iPhoned verwachten. Uiteraard staat er een uitgebreid jaaroverzicht op jullie te wachten, gevolgd door een minstens zo uitgebreide vooruitblik op 2020. Daarnaast stelt de hele iPhoned-redactie zijn of haar favoriete app, game en Apple-product van het jaar aan je voor.

