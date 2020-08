WhatsApp Messenger Gratis Onze score 8,5

Wil jij je appjes extra goed beschermen? Dat kan! In deze tip laten we zien hoe je WhatsApp beveiligt met Touch ID en Face ID.

Zo werkt WhatsApp Touch ID- en Face ID-beveiliging

Als je een iPhone hebt, dan ontgrendel je ‘m waarschijnlijk tientallen keren per dag met een scan van je vinger of je gezicht. Deze beveiligingsmaatregelen kunnen ook gebruikt worden door apps om de inhoud af te schermen. Zo kun je bijvoorbeeld alleen bij je bank-app inloggen nadat je eerst een vinger-/gezichtsscan hebt uitgevoerd.

Ook WhatsApp kan met deze extra beveiligingslaag overweg. Voordat je bij je WhatsApp-berichten kunt moet je je identiteit verifiëren. Dat doe je aan de hand van een scan met Touch ID of Face ID, afhankelijk van welk model iPhone je hebt. Je moet de functie wel eerst even aanzetten:

Open WhatsApp en tik op Instellingen in de rechter onderhoek; Kies ‘Account’ en daarna ‘Privacy’; Tik op de optie ‘Schermvergrendeling’; Zet het schuifje achter ‘Vraag om gezichtsherkenning’ (of Touch ID) op groen.

Nu de functie aangezet is, kun je kiezen hoe vaak je de app op deze manier moet ontgrendelen. Er zijn vier opties: onmiddellijk, na 1 minuut, na 15 minuten of na een uur. Op die manier hoef je niet iedere keer de Face ID- of Touch ID-animatie te doorlopen als je een minuut geleden de app al ontgrendeld hebt.

Zodra je Face ID of Touch ID hebt ingeschakeld, moet je een extra beveiligingsstap doorlopen om toegang te krijgen tot je berichten. Hierdoor is de app afgeschermd, zelfs als je iPhone zelf al ontgrendeld is of iemand je toegangscode weet.

Is je iPhone al ontgrendeld? Dan is de inhoud van meldingen wél zichtbaar. Wanneer je een appje binnenkrijgt kun jij (of iemand anders) die dus direct lezen. Bij een vergrendelde iPhone is dit niet het geval: de inhoud van appjes zijn verborgen.

