Welke iPad heb ik? Apple brengt zoveel soorten iPads uit, dat je misschien niet meer zeker weet welke versie jij in huis hebt. In dit artikel leggen we uit hoe je een iPad makkelijk en snel herkent.



Welke iPad heb ik?

De meeste iPads lijken behoorlijk op elkaar. Een model op afstand herkennen is dan ook makkelijker gezegd dan gedaan. Ga je bijvoorbeeld een beschermhoes voor je iPad kopen? Dan moet deze perfect aansluiten, omdat hij anders niet past. Bovendien kan een slechtzittende hoes schade aanrichten.



Pak je iPad erbij en open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Info’; Noteer het modelnummer: deze begint met de letter A.

Check dus vooraf welke iPad je precies in huis hebt. Dit kun je op twee manieren doen. Wanneer je de tablet nu gebruikt, kun je het best even de instellingen induiken:

Apple gebruikt veel verschillende modelnummers, dus is het handig om dit getal op te schrijven. Is de accu van je iPad leeg? Dan kun je ook buiten de instellingen het modelnummer checken. Dit staat namelijk op de achterkant. Draai de iPad om en zoek onder het Apple-logo wederom naar het modelnummer, welke te herkennen is aan de letter A.

Heb je het modelnummer? Gebruik de tabel hieronder om snel jouw iPad te vinden.

Wanneer je een iPad-model moet opzoeken

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarin het handig is om te weten welke versie je precies hebt. Ga je bijvoorbeeld je iPad verkopen? Dan is het handig om het modelnummer in de advertentie te vermelden, want op die manier kunnen geïnteresseerden specifieker zoeken via bijvoorbeeld Marktplaats.

Ook wanneer je iPad laat repareren is het verstandig om het modelnummer te vermelden. Veel vervangende iPad-onderdelen zijn namelijk precies op maat gemaakt. Die vlieger gaat overigens ook op voor iPhones. Weet je niet precies welk type jij in je broekzak hebt? Lees dan onderstaande artikel voor een uitgebreide uitleg.

