NOS Teletekst-app voor iPhone of iPad: dit kun je ermee en zo werkt het

NOS Teletekst is misschien al wat ouder, maar het blijft een prima bron van informatie. Het laatste nieuws, het weer of de voetbaluitslagen vind je allemaal razendsnel terug (en dat zonder irritante reclame). De Teletekst-app is geheel gratis en heeft bovendien een een aantal handige functies.

Zo werkt Teletekst voor iOS

Het is wel even wennen wanneer je de app Teletekst voor de eerste keer opent. Door de grote pixels en de primaire kleuren ziet het er allemaal nogal gedateerd uit. Maar als je het uiterlijk links laat liggen, kom je erachter dat de app NOS Teletekst een aantal handigheidjes heeft. Die maken de app sneller en gemakkelijker dan de traditionele Teletekst op de televisie. Welke functies dat zijn lees je hieronder.

Door naar links of naar rechts te swipen ga je naar de vorige of volgende pagina;

De pagina ververs je door twee keer achter elkaar op het scherm te tikken;

Maak snelkoppelingen naar favoriete paginanummers;

Stel je een van je favorieten in als startpagina in de app.

Kies je eigen beginpagina in de Teletekst-app

Zoals je hebt gelezen heeft Teletekst op je iPhone of iPad de optie om je eigen startpagina in te stellen. Hoe je dat precies doet lees je hier.

Een eigen startpagina in Teletekst op je iPhone of iPad Open de Teletekstpagina die je wil instellen op de startpagina; Tik op het sterretje rechtsboven om de pagina toe te voegen aan je favorieten; Tik op ‘Voeg [nummer] toe aan favorieten’ en geef hem een naam; Zet de schuifknop naast ‘Gebruik als startpagina’ aan en tik op ‘Bewaar’.

Download NOS Teletekst voor iOS

De NOS Teletekst voor iOS-app is gratis te downloaden in de App Store. Voor wie geen app wil installeren is er ook nog Teletekst in de browser om te gebruiken. Je mist dan alleen wel de handige functies van de app.

NOS Teletekst Nederlandse Omroep Stichting 5,6 (746 reviews) Gratis via App Store via App Store

NOS Teletekst al sinds 1980 goede nieuwsbron

De charme van NOS Teletekst is de eenvoud. Anders dan in veel andere nieuws-apps heeft Teletekst geen plaatjes, links naar andere sites, video’s of andere poespas. Het ziet er uit alsof het in 1980 is gemaakt. Dat klopt ook wel, want dat is het jaar dat Teletekst beschikbaar kwam als extra informatiekanaal op Nederlandse televisies.

Qua uiterlijk en functionaliteit is er sindsdien nauwelijks iets veranderd. Toch zweren veel mensen bij Teletekst als nieuwsbron. Welke voetballiefhebber heeft niet Teletekst-pagina 818 gebruikt om alle Eredivisie-uitslagen in de gaten te houden. Of ‘de 101’ gecheckt voor het allerlaatste nieuws?

