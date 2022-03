ViaPlay opzeggen: zo ben je er zo snel mogelijk vanaf

Heb je ViaPlay uitgeprobeerd, maar wil je er eigenlijk weer zo snel mogelijk vanaf? iPhoned vertelt hoe je ViaPlay moet opzeggen!

ViaPlay opzeggen: zo ben je er snel vanaf

Formule 1 is weg bij Ziggo, en de races zijn nu te bekijken bij Viaplay. Voor de streamingdienst betaal je tijdelijk 9,99 per maand. Naast Formule 1 geeft Viaplay je toegang tot Bundesliga voetbal, PDC-darts, films, series en meer.

Toch is niet iedereen tevreden over het aanbod of de kwaliteit van de streams. ViaPlay opzeggen is echter zo gebeurd en mag op elk moment. Wij laten zien hoe je dat doet.

ViaPlay opzeggen: in vier stappen Surf naar de website van ViaPlay; Klik op ‘Aanmelden’ en log in met je gegevens; Klik op je profielafbeelding of op ‘Mijn account’; Kies voor ‘Pakket annuleren’ en volg de stappen op het scherm.

Vervolgens ontvang je een mailtje over het opzeggen van ViaPlay op het e-mailadres dat je hebt ingesteld. Krijg je geen e-mail binnen? Check dan voor de zekerheid ook je spamfolder. Grote kans dat het bericht daarin terecht gekomen is.

Nadat je ViaPlay hebt geannuleerd, kun je je account blijven gebruiken en blijven kijken tot het einde van je factuurperiode. Je kunt op elk moment weer een abonnement op ViaPlay nemen. Maar vergeet niet dat er nu nog een introductietarief geldt. Op 1 augustus 2022 ga je meer betalen, want dan wordt de prijs 13,99 euro per maand.

ViaPlay opzeggen bij KPN of Ziggo

Kijk je ViaPlay bij KPN of Ziggo? Dan moet je het abonnement van ViaPlay opzeggen bij je tv-aanbieder. Dit doe je op de volgende manier.

KPN

Bij KPN surf je naar de website van MijnKPN. Daarna log je in met je gegevens en kies je jouw tv-pakket. Vervolgens moet je op het minteken naast Viaplay tikken en open je het winkelmandje. Accepteer de voorwaarden en maak je keuze definitief door op ‘Bevestigen’ te klikken.

Ziggo

Klanten bij Ziggo moeten op ongeveer dezelfde manier ViaPlay opzeggen. Surf naar de website van je Ziggo-account en log in met je gegevens. Klik vervolgens op ‘Beheren streamingdiensten’. Volg de aanwijzingen op het scherm om je abonnement op ViaPlay te annuleren.

ViaPlay, Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en meer

Op ViaPlay is niet alleen sport, maar zijn er ook films en series te zien. Gelukkig zijn er genoeg andere streamingsdiensten waar je terecht kunt voor films en series als je besloten hebt om ViaPlay te annuleren.

Je moet hierbij denken aan Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en alle andere streamingdiensten. Wij hebben alvast de voor- en nadelen bij elkaar gezet van (de 5 beste) streamingdiensten. Dat maakt je keuze toch weer iets makkelijker!

