Formule 1 met Viaplay naar je tv streamen: dat werkt op 4 manieren

Op zondag 8 maart 2026, om 5.00 uur Nederlandse tijd, begint de F1 Grand Prix van Australië. Je kunt je de Formule 1 races live volgen via de Viaplay-app, maar hoe krijg je het beeld naar de tv? We noemen vier manieren!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Formule 1 met Viaplay op tv kijken

Als je Formule 1 wilt kijken, dan moet je tegenwoordig bij Viaplay zijn. Voor de streamingdienst betaal je (afhankelijk van het abonnement) 21,99 euro per maand. Naast Formule 1 geeft Viaplay je toegang tot Bundesliga-voetbal, PDC-darts, films, series en meer. Er zijn verschillende manieren om het beeld van de Viaplay-app naar de televisie te streamen.

1. Chromecast

Met een Chromecast stream je Formule 1 eenvoudig naar je tv. Dit werkt met een smartphone, tablet of computer. Zorg dat je Chromecast en apparaat zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk. Daarna doe je het volgende:

Open de Viaplay-app; Speel de Formule 1-uitzending af; Tik rechtsonder op het Chromecast-pictogram; Selecteer de naam van je Chromecast.

Zie je het Chromecast-icoon niet? Controleer of je apparaten verbonden zijn met hetzelfde wifi-netwerk. Heb je verbinding gemaakt, sluit de Viaplay-app dan en open hem opnieuw. Helpt dit niet? Start je Chromecast dan een keer opnieuw op.

2. AirPlay

Heb je een iPhone, iPad of Mac? En heb je een Apple TV-kastje op je tv-meubel, of beschik je over een recente televisie die AirPlay ondersteunt? Dan kun je de Formule 1 streamen met AirPlay. Zorg wederom dat beide apparaten zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk.

Op de iPhone en iPad werkt het streamen van Formule 1 als volgt:

Open de Viaplay-app; Speel de Formule 1-uitzending af; Tik rechtsonder op het cast-icoon (vierkantje met driehoek); Selecteer de naam van je Apple TV of televisie.

Je kunt Viaplay ook streamen via je Mac. Navigeer naar de website van Viaplay en log in. Speel de F1-wedstrijd af en klik op de knop met de twee schuifjes om het Bedieningspaneel te openen. Kies vervolgens voor ‘Synchrone weergave’ en klik op de naam van je Apple TV of televisie.

3. Smart tv

Sommige smart tv’s hebben een Viaplay-app. Op deze manier open je Viaplay rechtstreeks op je televisie en is de tussenkomst van een iPhone, iPad of ander apparaat niet nodig.

De Viaplay-app voor smart tv is beschikbaar op de volgende televisies:

Samsung smart tv’s uit 2016 of later.

LG smart tv’s uit 2016 of later.

Android-tv’s van Sony, Philips en TLC.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Formule 1 op tv kijken via HDMI-kabel

Heb je geen Apple TV, geen Chromecast en ondersteunt je televisie geen AirPlay of Viaplay-app? Dan is er nog een optie om het Viaplay-beeld naar de televisie te sturen: via een ouderwetse HDMI-kabel.

Zorg eerst dat je Viaplay afspeelt op je laptop. Dit doe je door naar de website van Viaplay te navigeren en in te loggen. Speel de race af. Vervolgens sluit je je laptop aan op je tv. Gebruik hiervoor de HDMI-poort, usb-c-aansluiting, of Mini DisplayPort. Druk vervolgens op de source-knop van de tv-afstandsbediening en navigeer naar het juiste kanaal. Heb je nog geen toegang tot de content van de Formule 1? Bekijk hier hoe je een abonnement afsluit: