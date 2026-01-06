5 handige tips om sneeuw écht mooi vast te leggen met je iPhone

We hebben heel wat jaartjes moeten wachten op zo’n pak sneeuw, dus grijp je kans en maak gebruik van deze tips om het nu goed te fotograferen!

5 tips voor het fotograferen van sneeuw

Je hebt de afgelopen week misschien al heel wat sneeuwfoto’s gemaakt, maar het kan altijd beter. En dat gaat zeker lukken met deze 5 handige tips voor het fotograferen van sneeuw met je iPhone!

1. Stel de belichting handmatig in

Vanwege de overweldigende hoeveelheid wit heeft je iPhone vaak moeite om de juiste belichting te kiezen. Vertrouw daarom niet op de standaardinstelling, maar pas de belichting handmatig aan. Dit doe je door simpelweg op het scherm te tikken (geel vierkantje verschijnt) en vervolgens omhoog (lichter) of omlaag (donkerder) te vegen bij het zonnetje dat rechts naast het gele vierkantje verschijnt.

Je kunt ook op de knop rechtsboven (zes puntjes) tikken en daarna linksonder op ‘Belichting’. Je kunt de belichting dan aanpassen met behulp van een schuifbalk onder in beeld.

2. Fotografeer in zwart-wit

Sneeuw is perfect om filmische zwart-witfoto’s te maken. Door het ontbreken van kleur valt wit meer op en springt zwart eruit. Je kunt je foto’s natuurlijk achteraf bewerken, maar je kunt ook gelijk in zwart-wit fotograferen. Tik daarvoor weer rechtsboven op de knop (zes puntjes) en kies vervolgens beneden voor ‘Stijlen’. Veeg nu over het scherm naar links tot je ‘Gedempt Z/W’ of ‘Hard Z/W’ tegenkomt en kies een van de twee.

3. Film vallende sneeuw in slowmotion

Dit is natuurlijk geen fotograferen, maar vallende sneeuw ziet er veel indrukwekkender uit als je het filmt in slowmotion. En het is gemakkelijker dan je denkt. Kies gewoon voor ‘Slowmotion’ (links naast ‘Video’) en film een stukje. Speel het opgenomen stukje af en pas desgewenst in de instellingen nog de afspeelsnelheid aan.

Houd er rekening mee dat het filmpje langzamer wordt afgespeeld en daardoor ook een stuk langer wordt. Je hoeft dus niet zo lang te filmen als je van tevoren misschien zou denken.

4. Creëer diepte

Je maakt veel foto’s mooier door diepte te creëren, maar dat geldt zeker voor sneeuwfoto’s. Als de lucht, grond en natuur om je heen helemaal wit is, kunnen je foto’s er al snel als een wit vierkant uitzien. Gebruik daarom lijnen, bomen, takjes en dergelijke om te benadrukken dat er diepte in het beeld zit, bijvoorbeeld zoals in onderstaande foto.

5. Gebruik kleur om het wit te breken

Een sneeuwfoto kan extra mooi zijn als je een felgekleurd voorwerp in je beeld plaatst. Fotografeer bijvoorbeeld iemand die een felgekleurde jas aan heeft, of neem een paraplu mee met felle kleuren. Door het wit van de sneeuw springt hierdoor het onderwerp van je foto nog meer uit het plaatje dan anders.

