De makkelijkste manier om een Tikkie te sturen zonder Tikkie-app

Voor de allergemakkelijkste manier om een Tikkie te sturen, heb je de Tikkie-app helemaal niet nodig. We laten je zien hoe het werkt.

Hoewel de Tikkie-app best handig is, is het vaak nog veel handiger om betaalverzoeken buiten de app om te versturen. Om te beginnen moet je voor een Tikkie in veel gevallen eerst meerdere bedragen optellen en die dan delen door het aantal personen, voordat je daadwerkelijk een Tikkie kunt versturen.

Er zijn ook weer apps die je daarmee helpen, bijvoorbeeld WieBetaaltWat. Die app is vooral heel handig als je met een groepje mensen op vakantie gaat, of een weekendje weg. WieBetaaltWat houdt letterlijk bij wie wat betaald heeft, zodat je aan het eind in een oogopslag kunt zien wie nog hoeveel geld krijgt. Zeker als iedereen vele kleine betalingen doet, is deze app ideaal om het overzicht te behouden. Je hoeft dus niet voor elke betaling een Tikkie te sturen, maar je rekent aan het eind gemakkelijk alles in één keer af.

Een betaalverzoek via je bank

Ga je gewoon een avondje uit met vrienden, dan heb je de app WieBetaaltWat niet nodig. En zoals gezegd heb je de Tikkie-app in de meeste gevallen ook helemaal niet nodig. Je kunt namelijk in je bank-app gewoon via de afschrijving direct een betaalverzoek sturen. In principe open je de afschrijving, tik je op Betaalverzoek, voer je het aantal personen in en verstuur je het verzoek.

Heb je meerdere afschrijvingen, tik dan op de knop ‘Betaalverzoek’ en kies voor ‘Selecteer transacties’. Vervolgens voer je weer het aantal personen in en verstuur je het betaalverzoek. Je hoeft dus zelf helemaal niets op te tellen of te delen voordat je het betaalverzoek verstuurt.

Het werkt bij alle banken min of meer op dezelfde manier, maar er zijn wel kleine verschillen. Om je een idee te geven van die verschillen, laten we zien hoe het werkt bij de Rabobank, de ABN AMRO Bank en de ING.

Rabobank

Open de Rabobank-app, zoek de betreffende afschrijving en tik erop. Scrol naar beneden en tik op ‘Stuur betaalverzoek’. Vul in door hoeveel personen je het bedrag wil delen (in de meeste gevallen moet je jezelf dus meerekenen) en tik vervolgens op ‘Deel via WhatsApp’.

Je hebt ook de mogelijkheid om een QR-code te genereren die iedereen kan gebruiken om het bedrag over te maken. En via ‘Anders delen’ kun je het betaalverzoek natuurlijk ook versturen via e-mail, of bijvoorbeeld via Signal. Ook kun je een ‘alert’ instellen als je een push-bericht wilt ontvangen wanneer iemand het betaalverzoek heeft betaald.

ING

Bij de ING open je de app en tik je eveneens op de afschrijving. Vervolgens kies je hier voor ‘Split het bedrag’. Vervolgens voer je weer het aantal personen in en tik je op ‘Maak direct’ om het betaalverzoek aan te maken. Dat deel je vervolgens gelijk via WhatsApp of een andere dienst. Wil je meerdere afschrijvingen meenemen, druk dan lang één van de afschrijvingen en kies je voor ‘Split meerdere bedragen’. Vervolgens kun je de gewenste afschrijvingen selecteren.

ABN AMRO Bank

Ook bij de ABN AMRO Bank verstuur je eenvoudig een betaalverzoek, alleen is dit de enige bank waarbij het helaas niet mogelijk is zonder Tikkie-app. Dat komt doordat Tikkie van de ABN AMRO is. Wanneer je de ABN AMRO-app opent en op de betreffende afschrijving tikt, zie je alleen hier de optie ‘Betaalverzoek met Tikkie’. Het is onduidelijk waarom je niet de keuze krijgt van de bank.

Het werkt verder wel weer op een vergelijkbare manier. Je voert gewoon weer het aantal personen in waarmee je het bedrag wilt delen en je verstuurt het betaalverzoek vervolgens dus via de Tikkie-app. Het is dus nog steeds gemakkelijker dan om het helemaal via de Tikkie-app te doen, omdat je in elk geval niet zelf hoeft te rekenen.

Toch liever via de Tikkie-app?

Ben je het gewend om betaalverzoeken via de Tikkie-app te versturen, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon blijven doen. Die mogelijkheid blijft gewoon bestaan en het maakt ook niet uit bij welke bank je zit. Maar het is altijd goed om te weten dat je het ook via de bank-app kunt doen.