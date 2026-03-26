Spotify voegt een verborgen feature toe aan álle nummers: zo vind je die

Spotify heeft een verborgen feature toegevoegd, die beschikbaar is onder álle nummers. Benieuwd naar de verborgen functie? Zo vind je die!

Nieuwe Spotify-feature

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! De muziekdienst brengt regelmatig updates uit, waarmee meer functies aan de applicatie worden toegevoegd. Dat is nu opnieuw het geval, want Spotify heeft een handige feature bij vrijwel alle nummers geïntroduceerd. SongDNA is nu beschikbaar en geeft meer informatie over je favoriete nummers en artiesten in Spotify.

Met SongDNA geeft Spotify meer inzicht in alle nummers en hoe deze tot stand zijn gekomen. Zo zie je alle bijdragers van een nummer, waaronder de hoofdartiest(en), componist(en) en technici. Dat is niet alles, want Spotify toont ook op welke muziek een nummer is gebaseerd. Heeft een artiest een sample uit een eerder lied gebruikt? Dat zie je voortaan terug in de SongDNA, zodat je precies weet welke muziek invloed heeft gehad op jouw favoriete nummers.

Zo vind je SongDNA

Spotify heeft SongDNA aangekondigd, maar de functie is helaas niet beschikbaar voor alle gebruikers. Alleen luisteraars met een Premium-abonnement kunnen de nieuwe feature in Spotify bekijken. SongDNA wordt toegevoegd aan alle nummers in Spotify en is voor zowel Nederlandse als Belgische gebruikers beschikbaar. Wil je weten waar je de verborgen feature in Spotify vindt? Je bekijkt SongDNA als volgt in de applicatie:

Open de Spotify-app; Tik op ‘Zoeken’ en voer de titel van een nummer in; Speel dit nummer af en open de schermvullende weergave van het lied; Veeg omlaag om SongDNA te bekijken; Tik tot slot op ‘SongDNA’ om het overzicht bij een nummer te openen.

Heb je op SongDNA in Spotify getikt? Je ziet dan een overzicht met alle achtergrondinformatie van een nummer. De nieuwe Spotify-feature toont hoeveel artiesten hebben bijgedragen aan het lied en welke rol zij precies hadden in deze bijdrage. Verder zie je hoeveel nummers alle bijdragers al op hun naam hebben staan, zodat je op een gemakkelijke manier meer muziek van deze artiesten kunt ontdekken.

Met SongDNA brengt Spotify bijzondere connecties in beeld. Zo weten veel gebruikers vaak niet dat een sample van een bepaald nummer is gebruikt in een nieuwe lied. De verborgen Spotify-feature brengt zo ook eerdere muziek weer onder de aandacht. Hetzelfde geldt voor componisten en technici, die eerder nauwelijks gevonden konden worden in de applicatie. SongDNA zorgt ervoor dat deze artiesten duidelijker in beeld verschijnen.

Dat is overigens niet de enige toevoeging van SongDNA, want de Spotify-feature toont ook covers die van een bepaald lied of album zijn gemaakt. Op die manier krijgen kleinere artiesten een breder podium, omdat de covers gemakkelijk te vinden zijn via het originele nummer. SongDNA is zo een handige toevoeging, die Premium-gebruikers veel meer informatie geeft over hun favoriete muziek.

Als je de nieuwe functie nog niet ziet moet je even geduld hebben, Spotify rolt SongDNA in april uit voor alle gebruikers. De eerste luisteraars kunnen nu al aan de slag met de nieuwe Spotify-feature.