Spotify heeft een slimme nieuwe functie (en die móét je inschakelen)

Spotify heeft een slimme nieuwe functie toegevoegd aan de applicatie, die je direct moet inschakelen. Hier vind je de handige instelling!

Nieuwe Spotify-functie

Er is weer een nieuwe functie in Spotify beschikbaar! De muziekdienst heeft een update uitgerold, waarmee een slimme instelling wordt toegevoegd aan je afspeellijsten. Met ‘Slimme nieuwe volgorde’ lopen nummers in een afspeellijst nog beter in elkaar over. Eerder introduceerde Spotify al ‘Mixen’, dat ervoor zorgt dat het einde en het begin van nummers soepeler in elkaar overgaan. In de nieuwe versie van Spotify werkt dat nog beter.

Het instellen van een overgang tussen twee nummers is al langer mogelijk in Spotify. Hoe vloeiend deze transitie gaat is afhankelijk van de ritmes en toonsoorten van de nummers. Zo sluiten twee liedjes met een vergelijkbaar tempo beter op elkaar aan dan twee nummers met wisselende tempo’s. Spotify heeft daarom een slimme nieuwe functie toegevoegd, die je afspeellijsten opnieuw ordent op basis van de verschillende ritmes die nummers hebben.

Slimme nieuwe volgorde instellen

Wil je dat de nummers in Spotify zo goed mogelijk in elkaar overgaan? In dat geval is het aan te raden om ‘Slimme nieuwe volgorde’ in te stellen. Met deze slimme functie verandert Spotify de volgorde van je afspeellijst. Nummers met vergelijkbare ritmes en soortgelijke toonsoorten worden bij elkaar geplaatst, zodat de overgang tussen deze liedjes vloeiender verloopt. Je vindt de nieuwe functie als volgt:

Open de Spotify-app; Ga naar ‘Bibliotheek’ en selecteer één van je afspeellijsten; Tik bij deze afspeellijst op ‘Mixen’; Kies vervolgens voor ‘Bewerken’; Tik op ‘Slimme nieuwe volgorde’; Selecteer tot slot ‘Verdergaan > Opslaan’.

Zie je de slimme Spotify-functie niet? Controleer in dat geval of je de afspeellijst wel zelf hebt aangemaakt. ‘Slimme nieuwe volgorde’ werkt alleen bij je eigen afspeellijsten, bij playlists van andere gebruikers kun je de volgorde niet aanpassen. Verschijnt de optie ook bij je eigen afspeellijst niet? Kijk dan of je ‘Mixen’ wel hebt ingeschakeld, want dat is een vereiste voor het instellen van de slimme nieuwe volgorde in Spotify.

Let wel op als je de slimme Spotify-functie gebruikt, omdat die de volgorde van je afspeellijst blijvend aanpast. Heb je op ‘Opslaan’ getikt? In dat geval wordt de nieuwe ordening van de playlist opgeslagen en ben je de oorspronkelijke volgorde kwijt. Je kunt deze vervolgens wel weer handmatig aanpassen, maar het is niet mogelijk om de eerdere volgorde terug te zetten. Maak daarom eventueel een screenshot om de oorspronkelijke ordening van je afspeellijst te onthouden.

De slimme Spotify-functie ordent nummers op basis van ritme en toonhoogte, zodat het einde en het begin van de muziek beter op elkaar aansluit. Zo voorkom je dat de overgang naar het volgende nummer vreemd klinkt, door tempo’s die te veel van elkaar verschillen. Heb je ‘Mixen’ ingeschakeld bij je afspeellijsten? Dan raden we aan om ‘Slimme nieuwe volgorde’ te activeren, want nummers lopen dan veel beter in elkaar over.

Spotify heeft de slimme functie inmiddels toegevoegd aan de applicatie, waardoor gebruikers aan de slag kunnen met de nieuwe instelling. Helaas geldt dat niet voor iedereen, want de optie is alleen beschikbaar in de betaalde versie van Spotify. Heb jij Spotify Premium? Schakel 'Slimme nieuwe volgorde' dan direct in, zodat jouw favoriete nummers nog beter klinken.