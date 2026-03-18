Eindelijk: Spotify lost dit vervelende probleem na 15 (!) jaar op

Spotify komt met een nieuwe functie, die een vervelend probleem na vijftien jaar eindelijk oplost in de applicatie. Dit gaat er veranderen!

Nieuwe Spotify-functie

Er komt weer een update voor Spotify aan! De muziekdienst brengt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee meer functies naar de applicatie komen. Op de achtergrond werkt Spotify weer aan een nieuwe versie van de app, die wordt uitgebreid met een langverwachte feature. Het is straks eindelijk mogelijk om mappen aan te maken in de Spotify-app, waardoor je bibliotheek veel overzichtelijker wordt.

Deze functie is niet helemaal nieuw voor Spotify, want je kunt al langer mappen aanmaken in de desktopversie van de muziekdienst. Nu is duidelijk dat Spotify de feature ook naar de mobiele variant brengt, want een code in versie 9.1.34.12 van de applicatie verwijst naar ‘folders’. Dit is de Engelse benaming voor mappen, dus het lijkt zo goed als zeker dat je straks mappen kunt toevoegen aan de Spotify-app op je smartphone.

Spotify lost probleem eindelijk op

Spotify breidt de mobiele applicatie eindelijk uit met mappen. Dat wordt ook wel tijd, want de functie is al sinds 2010 beschikbaar op de desktopversie. Na vijftien jaar komen de mapjes dus ook naar de mobiele versie. Dat heeft verschillende voordelen, zo wordt je bibliotheek veel overzichtelijker. Je kunt afspeellijsten met hetzelfde genre bij elkaar zetten in een map. Het blijven dan wel verschillende lijsten, maar je vindt ze op één plek terug.

Mappen zijn nu al zichtbaar in de mobiele versie van Spotify, maar je kunt ze alleen aanpassen in de desktopversie. Dat probleem wordt na vijftien jaar eindelijk verholpen, want je kunt mappen straks ook wijzigen in de app op je smartphone. Zo regel je vanaf je iPhone of Android-toestel welke afspeellijsten in een map staan en welke naam deze map heeft. Deze functies zijn nu nog exclusief voor de desktopversie van Spotify.

Ben jij regelmatig (te) lang op zoek naar afspeellijsten in Spotify? In dat geval krijgt je bibliotheek binnenkort een handige nieuwe functie, die Spotify veel overzichtelijker maakt. Met mappen vind je afspeellijsten gemakkelijk terug in één overzicht en je bepaalt zelf in welke volgorde je deze mappen vastzet. Je kunt maximaal vier afspeellijsten of mappen vastzetten in de Spotify-bibliotheek. Mappen zijn zo een eenvoudige manier om snel toegang te krijgen tot meer playlists.

Het is nog niet duidelijk wanneer Spotify de nieuwe functie toevoegt aan de mobiele applicatie. Mogelijk hoeven we niet lang meer te wachten, nu de software achter de Spotify-app al is uitgebreid met verwijzingen naar de mappen. Het is de verwachting dat de feature beschikbaar komt voor zowel gratis als betalende gebruikers, waarmee Spotify een einde maakt aan een probleem van maar liefst vijftien jaar oud.