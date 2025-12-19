Spotify heeft een vervelende CarPlay-bug – zo los je hem zelf op

Gebruik je Spotify in combinatie met CarPlay in je auto? Dan heb je wellicht ook al te maken met een vervelende bug die je géén muziek laat afspelen. Dit is er aan de hand en zo los je het op.

Spotify heeft een vervelende bug

De CarPlay-app van Spotify werkt over het algemeen heel handig. Er zit duidelijke navigatie in om naar je favoriete afspeellijsten, albums en nummers te gaan en dankzij een offline back-up heb je altijd wat te luisteren – zelfs als je geen internet hebt.

Daarover gesproken: als je mobiele data voor Spotify hebt uitgeschakeld, bijvoorbeeld om je bundel te sparen voor de feestdagen, dan gaat de muziek-app in een speciale modus waarbij alleen gedownloade onderdelen zichtbaar zijn. Dat ging tot nog toe altijd goed, maar sinds de laatste paar updates heeft Spotify een behoorlijk vervelende bug waardoor je geen muziek kunt afspelen. iPhoned legt uit wat er precies gebeurt.

Geen inhoud voor gedownloade liedjes

De bug treedt dus op als je Spotify met CarPlay gebruikt, én de mobiele data hebt uitgeschakeld. In dat geval verschijnen er weliswaar nog steeds al je gedownloade albums en afspeellijsten, maar zodra je er eentje aantikt, verschijnt de melding ‘Hier is nog niets’. Op wat voor een manier je er ook probeert te komen, je kunt geen muziek afspelen.

Nu zijn er gelukkig wel twee oplossingen om in ieder geval wel een muziekje op te kunnen zetten, maar deze zijn allerminst handig. Sterker nog: een van die varianten is zelfs gevaarlijk als je dat in je auto doet. Hieronder zetten we we de twee manieren op een rij, maar wees dus gewaarschuwd.

Spotify-bug oplossen: de veilige (maar onhandige) variant

Een manier om wel muziek af te kunnen spelen, is om naar de speciale offline-omgeving van de Spotify CarPlay-app te gaan. Deze vind je bovenaan op het startscherm van Spotify in CarPlay – de optie heet ‘Spotify is offline’. Als je erop tikt, krijg je wederom een overzicht van je gedownloade afspeellijsten en albums, net als op het voorgaande scherm. Maar het verschil is dat er na de volgende tik niet eerst een overzicht van nummers verschijnt, maar dat er direct wordt afgespeeld – vanaf liedje 1 van het album of de playlist. Zo kun je dus wel muziek opzetten, maar niet kiezen wat je afspeelt. Onhandig, maar dus wel werkbaar.

Spotify-bug oplossen: de praktische (maar gevaarlijke) variant

Daarnaast is er nog een tweede oplossing. Deze laat je gewoon alle nummers kiezen als vanouds, maar toch kunnen we hem niet aanraden. Het alternatief is namelijk om je telefoon erbij te pakken, zelf te selecteren wat je wilt luisteren en vervolgens af te spelen. Dat werkt gewoon, en het nummer verschijnt vervolgens netjes in CarPlay.

Alleen achten wij het allerminst veilig om dit tijdens het rijden te doen en het is ook helemaal niet de insteek van Apple met CarPlay natuurlijk. Laten we hopen dat Spotify deze bug dus snel oplost – al hebben de laatste paar updates in de App Store geen soelaas gebracht.

Eromheen werken: mobiele data aan

Er is overigens nog een alternatieve oplossing, en dat is (tijdelijk) mobiele data activeren voor Spotify. Dat doe je via ‘Instellingen>Apps>Spotify’. Daar vind je een schakelaar voor mobiele data. Hiermee werkt wel alles naar behoren, en zolang je ook alleen maar nummers afspeelt die gedownload zijn, blijft je dataverbruik ook binnen de perken. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!