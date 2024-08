iPhone-tips: mobiele data besparen tijdens je vakantie

In het buitenland ga je vaak snel door je mobiele data heen. Daarom laten we je in deze iPhone-tips zien hoe je hier tijdens je vakantie op bespaart!

iPhone-tips: mobiele data besparen op vakantie

Er zijn mensen die op safe spelen en tijdens de vakantie in het buitenland de mobiele verbinding helemaal uitschakelen. Hoewel je dan inderdaad niks verbruikt, moet je ook veel handigheidjes van je iPhone missen. Met onze iPhone-tips beperk je je dataverbruik en kun je de meeste functies toch gewoon gebruiken!

1. Gebruik de Databesparingsmodus

Er zijn relatief veel apps die op de achtergrond data van je bundel afsnoepen. Één van de gemakkelijkste manieren om dit te voorkomen, is het gebruik van de ingebouwde Databesparingsmodus. Je iPhone beperkt dan het gebruik van mobiele data door automatisch updates en achtergrondtaken te pauzeren. Je schakelt de Databesparingsmodus op de volgende manier in:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Mobiel netwerk’; Tik op ‘Opties mobiele data’; Nu tik je op ‘Datamodus’ en activeer je ‘Databesparingsmodus’.

2. Schakel Wifi-assistentie uit

De functie Wifi-assistentie wordt gebruikt wanneer de draadloze verbinding (te) slecht is. Je iPhone gebruikt dan naast wifi ook mobiele data om toch nog vlotjes gegevens binnen te halen. Dat kost je dus wel mobiele data. Daarom in nummer twee van deze iPhone-tips: schakel de Wifi-assistentie uit. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Mobiel netwerk’;

Scrol omlaag naar ‘Wifi-assistentie’;

Schakel de optie uit.

Nu je hier toch bent, is het ook een goed idee om de opties ‘iCloud Drive’ en ‘iCloud-reservekopie’ uit te schakelen.

3. Sluit apps uit voor gebruik van mobiele data

Sommige apps gebruiken veel meer data dan andere. Daarom is het een goed idee om de grootste verbruikers tijdens je vakantie uit te sluiten van het gebruik van mobiele data.

Ga in de app Instellingen naar ‘Mobiel netwerk’. Scrol naar beneden en je ziet alle apps die mobiele data gebruiken. De grootste verbruikers staan bovenaan (bij veel mensen is dat Facebook), dus het is een goed idee om die apps (tijdelijk) uit te schakelen. Sowieso kun je hier apps die je alleen offline wilt gebruiken veilig uitschakelen.

4. Meer manieren om mobiele data te besparen

We sluiten deze iPhone-tips af met nog drie handigheidjes. Er zijn natuurlijk nog meer manieren om te zorgen dat je in het buitenland niet gelijk je bundel te buiten gaat. Controleer altijd de instellingen van je meestgebruikte apps. Vaak zit er een optie in die je helpt om je dataverbruik op een of andere manier te beperken.

Denk er ook aan dat het delen en online publiceren van je vakantiefoto’s en -video’s behoorlijk veel data kost. Probeer dat zoveel mogelijk te doen wanneer je iPhone verbonden is met een wifi-netwerk.

Soms is het ook slimmer om 5G uit te schakelen en over te stappen op 4G. Want hoe sneller je internetverbinding, hoe meer mobiele data je verbruikt. In onderstaand artikel vertellen we je hier meer over.

