Gmail ondersteunt Siri Shortcuts: zo stuur je een mail met je stem

Met Siri Shortcuts kunnen Gmail-gebruikers nu een snelkoppeling maken, waardoor je via Siri een e-mail stuurt. Dit moet je wel eerst zelf instellen in de Gmail-app. We laten zien hoe je dit doet.

Een e-mail verzenden met Siri Shortcuts

Als je de standaard Mail-app van iOS gebruikt, was het al mogelijk om via Siri een e-mail te sturen. Maar als je altijd de Gmail-app gebruikt, kon dit nog niet. Vanaf nu is Siri Shortcuts ook beschikbaar om een e-mail op te stellen in de Gmail-app. Dit moet je wel eerst zelf instellen in de app. Dat doe je als volgt:

Open de Gmail-app; Tik op de drie streepjes linksboven op naar het menu te gaan; Tik onderaan op ‘Instellingen’; Kies het account waarvoor je de Siri opdracht wil instellen en tik op ‘Siri-snelkoppelingen’; Tik op het plusje achter ‘E-mail verzenden’ om de snelkoppeling toe te voegen; Hier kun je instellen wat je moet zeggen om Siri de opdracht uit te laten voeren; Tik op ‘Voeg toe aan Siri’ om de opdracht toe te voegen aan Siri-Shortcuts.

De opdracht is nu ook toegevoegd aan je Opdrachten-app. Helaas is het nog niet mogelijk om een e-mail te dicteren en een ontvanger in te stellen. Het is dus vooral handig om een nieuwe e-mail te openen, waarna je direct kan beginnen met typen.

Meer Gmail-tips

