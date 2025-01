Problemen met het (te lage) volume van je iPhone? Zo los je dat op

Heb je problemen met het volume van je iPhone? En is de audio nauwelijks hoorbaar Dat heeft waarschijnlijk te maken met een nieuwe iOS-functie. Zo los je dat op!

Volumebegrenzing iPhone

Heb je problemen met het volume van je iPhone? Dan is de kans groot dat deze worden veroorzaakt door een nieuwe functie van Apple. Met iOS 18.2 heeft Apple een compleet nieuwe functie naar de iPhone gebracht, want het is voor het eerst mogelijk om een maximaal volume in te stellen. Door een limiet in te stellen wordt het volume van de audio beperkt als je bijvoorbeeld nummers afspeelt of films kijkt.

De limiet heeft geen invloed op telefoongesprekken, wekkers of beltonen. Het instellen van een limiet op het volume kan handig zijn, zodat je bijvoorbeeld zeker weet dat de audio niet te hard wordt afgespeeld. Toch kan het vervelend zijn, al helemaal als je de volumebegrenzing niet bewust hebt ingesteld. Staat jouw iPhone de laatste tijd te zacht? Dan is het aan te raden om de limiet uit te schakelen.

Zo schakel je de functie uit

Om de volumebegrenzing in- of uit te schakelen moet je iPhone zijn bijgewerkt naar iOS 18.2. Controleer daarom eerst onder ‘Instellingen > Algemeen > Info’ op welke iOS-versie je iPhone draait. Zie je naast ‘iOS-versie’ iOS 18.2 staan? Dan beschikt je iPhone over de nieuwe functie. Het in- en uitschakelen van de volumebegrenzing op je iPhone gaat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Horen en voelen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Volumebegrenzing’; Zet de schakelaar achter ‘Maximaal volume beperken’ uit.

Stond de schakelaar achter ‘Maximaal volume beperken’ al uit? Dan hebben de problemen met het volume van je iPhone niets te maken met de volumebeperking. Wil je wel nog een limiet instellen op het volume, maar de audio luider horen? Zet dan de schakelaar achter ‘Maximaal volume beperken’ aan en schuif de regelaar zoveel mogelijk naar rechts. De audio wordt in dat geval harder afgespeeld, maar op een maximaal volume van negentig procent.

Meer iPhone-tips

Werkt het volume van je iPhone nog steeds niet naar behoren, bijvoorbeeld als je AirPods gebruikt? Dan heb je mogelijk een volumelimiet ingesteld voor accessoires als koptelefoons. Ga naar ‘Instellingen > Horen en voelen > Koptelefoonveiligheid’ en controleer of je ‘Verminder hard geluid’ aan hebt staan. Is dat het geval? Zet dan de schakelaar uit, zodat harde geluiden niet meer worden verminderd.

Met de volumebegrenzingen uitgeschakeld kun je weer probleemloos van je favoriete muziek genieten. Pas wel op dat de audio niet op een te hoog volume wordt afgespeeld, zodat je mogelijke gehoorschade voorkomt. Vond je deze tip handig en wil je meer tips voor je Apple-apparaten? Bekijk dan hier meer handige tips voor je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book) en meer: