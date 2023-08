Persoonlijke hotspot op iPhone – zo controleer je wie jouw internet gebruikt

Via de persoonlijke hotspot op je iPhone kunnen anderen jouw mobiele data gebruiken. Maar je wilt natuurlijk geen vreemden op je hotspot. Zo check je dat!

Persoonlijke hotspot op je iPhone

Een handige functie op je iPhone is de persoonlijke hotspot. Wanneer je deze inschakelt, kunnen anderen via jouw mobiele data internetten. Je vindt je persoonlijke hotspot bij de instellingen van je iPhone onder ‘Persoonlijke hotspot’. Als je de schakelaar achter ‘Anderen mogen verbinden’ aanzet, kunnen andere telefoons met je hotspot verbinden.

Zodra andere telefoons je mobiele data gebruiken, verschijnt er een symbool in de hoek van je beeldscherm. Zo weet je dat er iemand gebruik maakt die persoonlijke hotspot van je iPhone. Om te zien wie er op je mobiele data zit, kun je niet simpelweg op het groene symbool op je beeldscherm tikken. Daarvoor moet je ook in de instellingen van je iPhone zoeken. Wij leggen je uit hoe je dat doet!

Zo zie je wie je hotspot gebruikt

Om te verbinden met de persoonlijke hotspot van je iPhone, moet het wachtwoord van je hotspot worden ingevoerd op de andere telefoon. Je ziet vervolgens helaas niet hoeveel mensen er van je hotspot gebruik maken, dus het is verstandig om dat even te controleren als het groene symbool verschijnt. Zo voorkom je onverwacht hoge kosten bij je mobiele provider. Je ziet dat als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Mobiel netwerk’; Tik op ‘Persoonlijke hotspot’ onder ‘Mobiele data’; Hier zie je een overzicht van alle apparaten die je persoonlijke hotspot hebben gebruikt.

Staat in deze lijst een apparaat dat je niet herkent? Dan is het slim om het wachtwoord van je persoonlijke hotspot even te veranderen. Het is daarnaast aan te raden om je persoonlijke hotspot standaard uitgeschakeld te hebben op je iPhone. Als je weet dat iemand via jouw mobiele data wilt internetten kun je de hotspot handmatig aanzetten. Zo weet je zeker dat niemand zomaar je hotspot gebruikt.

Meer iPhone-tips

Door geregeld te controleren wie met je persoonlijke hotspot op je iPhone verbindt, heb je het sneller door als er een vreemd toestel tussenstaat. Bovendien maken telefoons die al eens zijn verbonden met jouw hotspot soms automatisch opnieuw verbinding. Zet je hotspot daarom standaard uit, om hoge kosten te voorkomen. Vond je deze tip handig en wil je meer uit je iPhone halen? Bekijk dan hier al onze iPhone-tips!