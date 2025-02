Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor februari 2025

Er worden in februari 2025 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor februari.

Nieuw op Netflix: februari 2025

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in februari 2025 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. The Witcher: Sirens of the Deep

Monsterjager Geralt wordt ingehuurd om zeelieden te redden van monsters uit het diepe. Is hij nog op tijd om een complete oorlog tussen land en zee te voorkomen?

The Witcher Sirens of the Deep kijk je vanaf 11 februari op Netflix.

2. Offline Love

In Japanse realityshow Offline Love moeten singles hun iPhone inleveren voordat ze in een Franse stad worden losgelaten. Daar moeten ze elkaar zien te vinden en proberen te daten zonder behulp van chat-apps en zoekmachines.

Offline Love kijk je vanaf 18 februari op Netflix.

3. Haantjes

Wat betekent het om een man te zijn in de moderne wereld? De heren van een hechte vriendengroep proberen dat elk op hun eigen manier uit te zoeken.

Haantjes kijk je vanaf 28 februari op Netflix.

4. Love is Blind (seizoen 8)

Valentijnsdag wordt op Netflix gevierd met het achtste seizoen van Love is Blind, waarin singles daten en verloven zonder elkaar ooit gezien te hebben. Dat gebeurt pas aan het altaar.

Het achtste seizoen van Love is Blind kijk je vanaf 14 februari op Netflix.

5. Cobra Kai (Seizoen 6 – Deel 3)

Het afscheidstournee van The Karate Kid-spin-off Cobra Kai is nu echt bijna voorbij. Dit zijn de laatste vijf afleveringen van het allerlaatste seizoen.

De nieuwe afleveringen van Cobra Kai kijk je vanaf 13 februari op Netflix.

Apple TV Plus februari 2025

A Muerte (Love You to Death)

Raúl heeft gehoord dat hij kanker heeft, terwijl Marta net heeft ontdekt dat ze zwanger is. Ze ontmoeten elkaar bij een begrafenis van een ex-klasgenoot van hen en hervatten hun vriendschap.

A Muerte (Love You to Death) kijk je vanaf 5 februari op Apple TV Plus.

The Gorge

Op Valentijnsdag brengt Apple een film uit over verboden liefde. Aan twee kanten van een ravijn moeten twee mensen een gevaar tegenhouden, terwijl ze geen contact mogen maken.

The Gorge kijk je vanaf 14 februari op Apple TV Plus.

Surface (seizoen 2)

Sophie is door een ongeluk een groot deel van haar geheugen verloren. In dit tweede seizoen gaat ze terug naar haar thuisstad Londen, om meer te leren over wie ze is.

Het tweede seizoen van Surface kijk je vanaf 21 februari op Apple TV Plus.

Berlin ER

Dokter Parker probeert nieuwe regels in te voeren, om de chaos van de spoedeisende hulp van het drukste ziekenhuis van Berlijn te managen. Het uitgebluste ziekenhuispersoneel is het daar niet mee eens, maar is er een keus?

Berlin ER kijk je vanaf 26 februari op Apple TV Plus.

Disney Plus februari 2025

The Kardashians (seizoen 6) – 6 februari

(seizoen 6) – 6 februari Harlem Ice – 12 februari

– 12 februari Win or Lose – 19 februari

Videoland februari 2025

De F*ckulteit – 21 februari

– 21 februari Winter Vol Liefde Reünie – 4 februari (vanaf 22:00)

– 4 februari (vanaf 22:00) De Golden Bachelor – 13 februari

– 13 februari H3L (seizoen 7) – 17 februari

Prime Video februari 2025

Invincible (seizoen 3) – 6 februari

(seizoen 3) – 6 februari The Order – 6 februari

– 6 februari Clean Slate – 6 feburari

– 6 feburari Reacher (seizoen 3) – 20 februari

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor februari 2025.