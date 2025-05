Dit zijn de 5 beste manieren om je locatie te delen met je iPhone

Zitten er mensen op je te wachten, dan is het handig om je locatie te delen met je iPhone. We laten de 5 beste manieren zien om dit te doen.

5 manieren om je locatie te delen met je iPhone

Als je met een grote groep onderweg bent, bijvoorbeeld op vakantie, dan is het altijd praktisch om met elkaar je locatie te delen, zodat je iedereen altijd weer terugvindt. Als iedereen een iPhone en/of Apple Watch heeft, is dat zo gepiept. We laten je 5 manieren zien.

1. Locatie delen op je iPhone

Er zijn verschillende manieren om je locatie te delen met anderen. Om te beginnen is er een verschil tussen je huidige locatie en je live-locatie. In het laatste geval ziet de ontvanger ook gelijk welke richting je op beweegt. Dat wil je misschien niet altijd, dus het is handig dat je ook gewoon alleen je huidige locatie kunt delen. Op je iPhone raden we aan om daar Kaarten voor te gebruiken. Dat werkt als volgt:

Open de app Kaarten; Tik op het blauwe bolletje; Tik beneden rechts op het ‘delen’-icoontje; Kies de app waarin je jouw locatie wilt delen.

Heb je bijvoorbeeld voor de app Berichten gekozen, dan zie je nu jouw locatie op een kaartje in een nieuw bericht staan. Dit bericht stuur je vervolgens naar de persoon met je jouw locatie wilt delen.

2. Live-locatie delen op je iPhone

Wil je wel dat iemand in real time kan zien waar je naartoe beweegt, dan kun je dat doen via de app Contacten. Dat werkt zo:

Open de app Contacten;

Open de info van de betreffende persoon;

Scrol naar beneden en kies ‘Deel mijn locatie’;

Kies 1 van de 3 opties in het snelmenu;

De contactpersoon ontvangt nu een melding dat je je locatie deelt en kan in de Zoek mijn-app je locatie zien. Wil je je locatie niet langer delen via je iPhone, dan tik je gewoon op ‘Stop delen van mijn locatie’.

3. Delen via Zoek mijn

Het is ook mogelijk om je live-locatie rechtstreeks vanuit de Zoek mijn-app te delen. Dat werkt ongeveer op dezelfde manier:

Open de app Zoek mijn;

Tik beneden op ‘Personen’;

Tik op ‘Begin met delen van locatie’;

Zoek de gewenste persoon en tik op ‘Verstuur’;

Kies de gewenste duur.

Ook nu ontvangt je contactpersoon een melding en kan hij of zij jouw locatie live volgen.

4. Delen via WhatsApp

Via WhatsApp op je iPhone kun je ook delen waar je je bevindt. Je hebt dan de keuze of je je huidige locatie deelt, of je live-locatie. Dit werkt als volgt:

Open WhatsApp en het gewenste gesprek;

Tik linksonder op het plusteken;

Vervolgens tik je op ‘Locatie’;

Kies ‘Deel live locatie’ of ‘Verzend je huidige locatie’;

Bij ‘Deel live locatie’ geef je nog aan hoe lang je wilt delen.

Gebruik je geen WhatsApp maar bijvoorbeeld Telegram of Signal, dan heb je eveneens de mogelijkheid om je locatie te delen via je iPhone. Dat werkt nagenoeg op dezelfde manier.

5. Delen via je Apple Watch

Je locatie delen kan niet alleen via je iPhone, maar ook via je Apple Watch. Daarvoor gebruikt je de app ‘Zoek personen’. Je contactpersoon krijgt dan ook een verzoek om zijn of haar locatie te delen. Het is voor diegene echter niet noodzakelijk dat verzoek te accepteren om jouw locatie te zien.

Delen gaat als volgt:

Open de app ‘Zoek Personen’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Deel mijn locatie’;

Zoek de contactpersoon waarmee je je locatie wilt delen en tik erop;

Geef aan hoe lang je je locatie wilt delen.

Meer tips?

