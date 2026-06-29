3 features van Google Maps die je moet kennen (vóór je vertrek)

Ga je navigeren met de app Google Maps, dan zijn dit 3 handige features om te kennen voordat je daadwerkelijk met je auto op pad gaat.

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3 features van Google Maps die je moet kennen

Je controleert de verkeerssituatie voordat je vertrekt, maar komt toch in de spits terecht. Je rijdt tien minuten rond in een parkeergarage op zoek naar een plekje, en bij terugkomst ben je vergeten op welke verdieping je geparkeerd hebt. Je vertrekt eerder dan nodig is, omdat je moet gokken hoe lang de reis duurt in plaats van dat je het zeker weet. Dit zijn de meest voorkomende ergernissen tijdens het reizen, en de meeste mensen realiseren zich niet dat Google Maps ze alle drie kan oplossen dankzij handige features. We laten je zien hoe.

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1. Stel een herinnering in

Google Maps heeft een handige feature die je op basis van realtime verkeersinformatie precies kan vertellen wanneer je moet vertrekken. Dat werkt veel beter dan wanneer je zelf een inschatting maakt. Om het in te stellen, zoek je eerst je bestemming op en vervolgens tik je op ‘Route’. Tik op het menu met de drie puntjes naast je vertrekpunt en selecteer ‘Herinnering voor vertrek instellen’.

Kies een ‘vertrektijd’ of een ‘aankomsttijd’. Google Maps houdt het verkeer live in de gaten en stuurt een melding wanneer het tijd is om te vertrekken, op basis van de huidige omstandigheden. Als het verkeer rustig is, adviseert Maps je om later te vertrekken. Als er vertragingen zijn door een ongeval, krijg je het advies om eerder te vertrekken. Je hoeft niet te gissen of onnodig een buffertijd in te plannen. Dit is vooral handig voor afspraken, vluchten of evenementen waarbij je echt niet te laat wilt komen.

2. Check parkeerplekken voordat je arriveert

Als je op je bestemming aankomt en ontdekt dat de parkeerplaatsen vol, duur of helemaal niet beschikbaar zijn, zorgt dat meteen voor stress. Er is echter een feature in Google Maps waarmee je al voordat je vertrekt parkeermogelijkheden in de buurt van je bestemming kunt zien. Zoek eerst je bestemming op en zoom er op in. Tik op de optie ‘Parkeren’ in de suggesties of tik op ‘Meer’ om deze te vinden.

Maps toont parkeergarages en parkeerterreinen in de buurt met namen, adressen en telefoonnummers. Bij sommige vermeldingen staan websites vermeld waar je de beschikbaarheid en prijzen in realtime kunt bekijken. Vooral in drukke gebieden zoals stadscentra is het fijn dat je van tevoren de parkeermogelijkheden kunt zien en niet in de buurt van je bestemming doelloos hoeft rond te rijden in de hoop ergens een plekje te vinden.

3. Bewaar je parkeerplek

Met Google Maps kun je ook een pin op je parkeerplaats zetten, zodat je er later weer naartoe kunt navigeren. Dat gaat sneller en is betrouwbaarder dan proberen een nummer of herkenningspunt te onthouden. Open na het parkeren Google Maps, tik op het blauwe puntje dat je huidige locatie aangeeft en selecteer ‘Parkeerplaats opslaan’.

Maps plaatst een pin op je exacte locatie. Als je klaar bent om terug te keren naar je auto, open je Maps, zoek je de opgeslagen parkeerpin en tik je op ‘Route’. Maps navigeert je dan terug naar je auto.

Maakt je iPhone verbinding met je auto via Bluetooth of USB? Dan kun je in de instellingen ook een optie aanzetten die er voortaan voor zorgt dat je parkeerplek automatisch wordt opgeslagen. Dat doe je zo:

Open Google Maps;

Tik rechtsboven op je profielfoto en dan op ‘Instellingen’;

Kies ‘Navigatie’ en scrol een stuk naar beneden;

Schakel de optie ‘Parkeerplaats automatisch opslaan’.

Gebruik je geen Bluetooth, dan kun je er nog voor kiezen om in de instellingen bij Google Maps de feature ‘Beweging en conditie’ in te schakelen. Maps kan dan op basis daarvan alsnog automatisch je parkeerplek opslaan.

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