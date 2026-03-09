Deze iPhone-functie moet je snel uitschakelen (om irritaties te voorkomen)

Je iPhone heeft veel handige instellingen, maar één functie kun je beter direct uitschakelen. Om deze irritante feature gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-functie uitschakelen

Ieder jaar krijgt de iPhone er niet alleen meer functies bij, maar worden de schermen ook groter. Waar de iPhone 8 nog een 4,7-inch display had, is dat bij de iPhone 17 een 6,3-inch scherm. In 2026 heeft de kleinste iPhone een 6,1-inch display, waardoor Apple een speciale iPhone-functie heeft geïntroduceerd. Met ‘Bereikbaarheid’ kun je de bovenste helft van het scherm omlaag brengen, door simpelweg over het display te vegen.

Het is een handige instelling als je het scherm iets te groot vindt, want zo kom je alsnog bij de bovenkant van het display. Toch is dit voor veel gebruikers juist een irritante iPhone-functie, omdat het scherm vaak onbedoeld omlaag wordt gebracht. Is dat bij jou het geval? En gebruik je de feature zelden of zelfs nooit? In dat geval kun je ‘Bereikbaarheid’ beter uitschakelen op je iPhone. Wij vertellen hoe je dat doet.

Tekst gaat verder onder de video.

Zo doe je dat

‘Bereikbaarheid’ is standaard ingeschakeld, maar is voor veel gebruikers misschien wel de irritantste iPhone-functie. Het kan storend zijn als het scherm regelmatig naar beneden wordt gebracht, zonder dat je dat wilt. In dat geval is het verstandig om de instellingen van je iPhone aan te passen, zodat het scherm niet meer reageert op deze veegbeweging. Je vindt de feature als volgt op je iPhone:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Toegankelijkheid’; Kies voor ‘Aanraken’; Schakel ‘Bereikbaarheid’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de iPhone-functie uitgeschakeld? Je voorkomt dan veel irritaties, want je brengt het scherm niet meer omlaag met een simpele veegbeweging. Voortaan kun je dus gewoon over het display naar beneden vegen, zonder dat het beeld daarop reageert. Met deze functie uitgeschakeld kun je overigens nog steeds scrollen in bijvoorbeeld Instagram, WhatsApp of Safari. ‘Bereikbaarheid’ is alleen bedoeld om de bovenkant van het scherm naar beneden te brengen, scrollen valt dus niet onder deze instelling.

Meer iPhone-tips

‘Bereikbaarheid’ is een voorbeeld van een iPhone-functie die heel handig kan zijn, maar in de praktijk juist voor irritaties zorgt. Gebruik je de feature juist wél om de bovenkant van het iPhone-scherm te bereiken? Schakel de functie dan niet uit, want zo blijft het hele display binnen handbereik. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Bekijk iPhoned dan op TikTok en schrijf je in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!