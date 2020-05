Wil je eventjes rust aan je hoofd? Dan is het mogelijk om telefoontjes door te zetten. In 5 stappen laten we zien hoe het doorschakelen van een iPhone gaat.



iPhone doorschakelen doe je zo

Als je bijvoorbeeld voor je werk veel telefoontjes krijgt, kan het prettig zijn om buiten kantoortijden of tijdens een vergadering je nummer door te schakelen naar een ander telefoonnummer. Ook als je op vakantie gaat wil je misschien wel even niet bereikbaar zijn voor werkgerelateerde zaken.

Op je iPhone kan je heel gemakkelijk je nummer doorschakelen naar bijvoorbeeld het nummer van een collega of een algemeen telefoonnummer. Een iPhone doorschakelen gaat zo:

Open de Instellingen-app op je telefoon; Scroll naar beneden en tik op ‘Telefoon’; Kies ‘Doorschakelen’ en verschuif de schakelaar zodat het vakje groen kleurt; Tik vervolgens op ‘Schakel door naar’; Toets het telefoonnummer in waar telefoontjes naar verwezen moeten worden;

Je krijgt nu bovenin een icoontje van een telefoonhoorn met een pijltje naar rechts te zien. Vanaf nu worden alle telefoontjes die je krijgt doorgeschakeld naar dit nummer. Je kunt naar alle soorten nummers doorschakelen. Houd er wel rekening mee dat mensen die worden doorgeschakeld dit misschien niet altijd direct doorhebben. Zorg daarom dat het doorgeschakelde nummer ze hiervan op de hoogte brengt.

Ben je terug van vakantie, of ga je beginnen met een nieuwe werkdag? Dan is het tijd om te stoppen met het doorschakelen van je iPhone. Hiervoor verschuif je de groene schakelaar weer zodat het vakje grijs kleurt.

