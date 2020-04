Af en toe is het slim om je iPad te resetten. Je tablet is in principe een computer en die hebben zo nu en dan last van gekke vastlopers of vreemde bugs. Het resetten van een iPad lost een hoop problemen op en je kunt het makkelijk zelf doen. Zo werkt het.



iPad resetten: een stappenplan

Over het algemeen loop je met een iPad tegen weinig problemen aan, maar zo nu en dan ontkom je er niet aan. In de meeste gevallen is er dan weinig aan de hand en kun je het probleem oplossen met een reset. In dit artikel laten we uitgebreid zien hoe dit werkt.

1. Normaal herstarten

Loopt je iPad sinds een paar dagen vast? Of heeft een bepaalde app last van een vervelende bug? Dan is het slim om je iPad eerst even te herstarten. Wellicht zorgt de frisse start ervoor dat problemen verleden tijd zijn. Een iPad opnieuw opstarten doe je zo:

Houd de aan/uit-knop aan de bovenkant van de iPad ingedrukt; Verschuif het balkje zodra je ‘Zet uit’ in het beeld ziet verschijnen; Wacht even totdat het scherm zwart wordt: de tablet staat nu uit; Houd nu de aan/uit-knop weer ingedrukt om de iPad opnieuw aan te zetten.

2. iPad resetten

Loop je nog steeds tegen problemen aan? Dan is de volgende stap het resetten van de iPad. Maak je geen zorgen: je verliest hierbij geen persoonlijke gegevens zoals apps, foto’s of privébestanden. Hoe een iPad resetten gaat hangt af van het model dat je hebt. Pro-exemplaren hebben namelijk geen thuisknop aan de onderkant van het scherm.

iPad Pro resetten (zonder thuisknop):

Druk op de volume-omhoogknop en laat deze weer los; Druk snel daarna op de volume-omlaagknop en laat deze weer los; Houd vervolgens de aan/uit-knop aan de bovenkant ingedrukt; Laat pas los wanneer je het Apple-logo op het scherm ziet verschijnen.

iPad en iPad Air resetten (met thuisknop):

Houd de aan/uit-knop en thuisknop tegelijk ingedrukt; Laat beide knoppen pas los wanneer het Apple-logo op het scherm verschijnt.

3. Hardnekkigere problemen?

Werkt je iPad nog steeds raar? Dan is er mogelijk meer aan de hand dan enkel een vastloper of slecht functionerende app. In dat geval kun je proberen om de iPad te herstellen naar fabrieksinstellingen. Let op: hierbij krijg je het toestel terug zoals hij uit de fabriek is gekomen, dus alle apps, bestanden, foto’s en muziek worden verwijderd. Maak daarom vooraf een back-up van je iPad om geen persoonlijke gegevens te verliezen. Klik daarna op onderstaand artikel voor een uitgebreid stappenplan.

→ Zo zet je een iPad terug naar fabrieksinstellingen

Eerste hulp bij Apple-problemen

Op iPhoned helpen we graag bij veelvoorkomende problemen met Apple-apparaten. Zit je iPad bijvoorbeeld vast in de herstelmodus? Dat is vervelend, maar het probleem is waarschijnlijk gemakkelijk op te lossen. Of gaat je iPhone ineens niet meer aan? Geen paniek! In onderstaande video proberen we je verder te helpen.