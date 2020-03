Onlangs heeft Google Maps een grote update gehad. Daardoor zijn er nog meer handige functies toegevoegd, naast de bestaande (verborgen) functies waar je misschien niets van wist. We zetten zeven handige functies voor je op een rijtje.

Zo haal je alles uit Google Maps

Begin februari 2020 kreeg de populaire navigatie-app van Google een grote update. Hierdoor zie je onder andere nu het snelheidslimiet tijdens het navigeren. Maar er zijn veel meer handige functies in de navigatie-app. Met deze tips haal je alles uit Google Maps.

1. Muziekintegratie: koppel je favoriete muziek-app aan Google Maps

Luister je vaak naar Spotify of Apple Music in de auto? Je hoeft niet van app te wisselen als je tijdens het navigeren een nummer wil opzetten of overslaan. Het is namelijk mogelijk om jouw favoriete muziek streamingdienst te integreren met Google Maps. Deze functie zit verborgen in de app-instellingen.

Hiervoor tik je in de app rechtsboven op de avatar van je Google-account en vervolgens op instellingen. Tik op ‘Navigatie’ en daarna op ‘App voor het afspelen van muziek’. Hier kun je jouw favoriete muziek-app koppelen. De eerste keer moet je de app toegang geven tot jouw muziekbibliotheek. Daarna krijg je tijdens het navigeren onderaan de app een Spotify- of Apple Music-widget te zien.

2. Deel je route en voortgang

Het is mogelijk om je route te delen, zodat anderen precies weten wanneer jij op je bestemming aankomt én waar je nu bent. Zo blijven anderen op de hoogte zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen tijdens het rijden. Daardoor kan je zelf goed op de weg letten zonder afgeleid te worden.

Je deelt je reis door tijdens het navigeren het menu onderin het scherm naar boven te vegen. Hier kun je kiezen voor ‘Voortgang van reis delen’. Vervolgens tik je de persoon aan met wie je jouw route wil delen. De ontvanger krijgt een link toegestuurd waarmee jouw route op de kaart te zien is, met een icoontje waar je je op dat moment bevindt.

3. Meld ongelukken, files en snelheidscontroles

Om de app goed up-to-date te houden, is het mogelijk om ongelukken, files en snelheidscontroles door te geven. Hierdoor houd je ook andere weggebruikers op de hoogte en verbetert de doorstroom. Als je iets opmerkelijks tegenkomt, geef je dat heel gemakkelijk ook tijdens je reis door.

Tik hiervoor op het plus-icoontje rechts in beeld en geef het soort incident aan en bevestig je invoer. Als meerdere mensen dit doen kunnen andere weggebruikers files omzeilen, zodat de files sneller worden opgelost. Zorg hierbij natuurlijk wel dat je dat veilig doet, bijvoorbeeld als je stil staat.

4. Parkeerlocatie instellen

Als je Google Maps gebruikt, hoef je nooit meer te vergeten waar je je auto hebt geparkeerd. In de app kan je namelijk je parkeerlocatie instellen. Aan het einde van de dag zie je dan precies waar je naartoe moet. Je kunt je parkeerlocatie ook automatisch opslaan, zodat je er nooit meer aan hoeft te denken.

Als je de auto hebt geparkeerd, tik je op het blauwe knipperende bolletje dat jouw huidige locatie aangeeft. Vervolgens kies je voor ‘instellen als parkeerplek’, waarna een paarse speld met een P op de kaart verschijnt. Om het instellen van een parkeerlocatie automatisch te laten gebeuren, ga je naar je via je account rechtsboven naar instellingen, tik je op ‘Navigatie’ en scrol je naar beneden. Hier schakel je ‘parkeerplek opslaan’ in om deze automatisch op te slaan.

5. Navigeren op Schiphol met Google Maps

Wist je dat je ook op Schiphol Google Maps kan gebruiken om je weg te vinden? De complete luchthaven is te zien in Google Maps. Zoek bijvoorbeeld naar een bepaalde winkel, gate of je bagageband. Op de cijfers linksonder zie je de verschillende verdiepingen.

Als je op de luchthaven bent, kun je stap voor stap de instructies zien hoe je moet lopen. Hiervoor moet je wel met het wifi-netwerk van Schiphol verbonden zijn, zodat je locatie kan worden bepaald. Als je een bepaalde locatie binnen Schiphol zoekt, krijg je gelijk te zien hoe lang het duurt om daar te komen. Zo hoef je nooit meer te vroeg of te laat bij je gate aan te komen.

6. Kies het soort route voor openbaar vervoer

Google Maps geeft je ook de optie om een rolstoelgankelijke route te vinden. Hiervoor vul je een bestemming in en tik je op het tram-icoontje om de beste routes voor het openbaar vervoer te zien. Tik aan de rechterkant op ‘Opties’ en vervolgens op ‘Rolstoeltoegankelijk’ om alleen de routes te zien die geschikt zijn voor een rolstoel.

Wat volgens Google Maps de beste route is staat standaard aangeklikt, maar soms klopt dat niet helemaal. Misschien is het korter om drie keer over te stappen, maar kan het ook zijn dat je met één keer overstappen vijf minuten langer onderweg bent. Dat is natuurlijk wel een stuk comfortabeler. Daarom kan je onder opties ook kiezen voor ‘Minste keren overstappen’ of ‘Minst ver lopen’. Zo zie je altijd de kortste route.

7. Google Live View

De AR-bril van Apple laat nog op zich wachten, maar Google Maps heeft wel een augmented reality functie voor iPhones die ARKit ondersteunen. Het komt er op neer dat de meeste recente iPhones Live View kunnen gebruiken. Je activeert Live View door tijdens een gestarte looproute onderaan het scherm op ‘Live Weergave’ (Live View) aan te tikken.

Je krijgt dan via je camera de straat te zien waar je loopt, met een grote pijl in het midden als je moet afslaan. Het is natuurlijk wel verstandig om ook nog op de weg te letten en niet continu je iPhone voor je gezicht te lopen. De functie is vooral bedoeld als je bij een kruispunt staat en niet meer weet welke kant je op moet lopen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de handige navigatie-app? Op iPhoned lees je vaak nieuwtjes en tips over Google Maps. Benieuwd naar andere tips? Op onze website lees je regelmatig praktische tips over apps. Zo geven we ook tips voor Flitsmeister en lichten we verschillende functies uit van de weer-app Weeronline.

