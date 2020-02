Grote Google Maps-update introduceert snelheidslimieten en meer

Google Maps Gratis

Google Maps bestaat 15 jaar en dat viert het bedrijf met een grote update. De belangrijkste verbetering: je kunt nu altijd zien hoe hard je ergens mag rijden.



Google Maps snelheidslimiet nu beschikbaar

Wie jarig is trakteert en aan die ongeschreven regel houdt Google Maps zich ook. Nu de navigatie-app vijftien jaar bestaat, brengt het bedrijf de grootste update in lange tijd uit. Naast de introductie van snelheidslimieten zijn er meer verbeteringen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

1. Google Maps-snelheidslimieten

De functie werd in mei 2019 al aangekondigd, maar is vanaf nu pas voor iedereen beschikbaar. Google Maps laat nu in de linker onderhoek van het scherm tijdens het navigeren zien wat de maximumsnelheid is. Het icoontje verkleurt als je te hard rijdt.

Tijdens het testen van de functie bleek de snelheid erg nauwkeurig te zijn, maar het kan natuurlijk altijd dat de app ernaast zit. Vertrouw dus niet volledig op Google Maps, al is het wel een handig extraatje voor extra zekerheid achter het stuur.

2. Een nieuw app-icoon

Google Maps heeft voortaan een nieuw icoon, dat beter bij de rest van Googles apps past. Het kleurrijke kaartje is verdwenen en maakt plaats voor een punaise met de kleuren van Google. In bovenstaande video kun je zien hoe dit nieuwe icoon tot stand is gekomen.

3. Extra tabbladen en nieuwe indeling

Als je Google Maps opent, zul je ook zien dat er in de app zelf wat veranderingen zijn doorgevoerd. Onderin beeld staan voortaan vijf tabbladen: Explore, Commute, Saved, Contribute en Updates. Het Explore-tabblad is gemaakt om plekken in de buurt te ontdekken, zodat je bijvoorbeeld snel een plekje kunt vinden om te gaan lunchen. Het Commute-gedeelte geeft je altijd de snelste route voor je dagelijkse reis van huis naar werk of je school.

Saved is een plek waar al je opgeslagen plaatsen overzichtelijk op een rijtje staan en Contribute zet de bijdragen van andere gebruikers centraler dan ooit. Ook kun je daar andere Google Maps-gebruikers volgen. Tot slot geeft het Updates-tabblad je een tijdlijn met trending en populaire plekken die door experts zijn aangeraden. Daar kun je ook met bedrijven chatten als ze deze functie ondersteunen.

4. Meer verbeteringen onderweg

Maar daar blijft het niet bij. Google heeft al aangekondigd welke nieuwe functies er spoedig aankomen. Zo krijg je meer informatie over openbaar vervoer, zoals hoe warm het in je trein of bus is, hoe toegankelijk het is voor mensen met een beperking en of er beveiliging aan boord is.

Deze info is afkomstig van andere reizigers. Ook de Live View-functie wordt verbeterd om je met augmented reality beter te laten zien waar je precies heen moet lopen zonder op een kaart te hoeven kijken.