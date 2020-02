Weeronline: 4 tips om alles uit de populaire weer-app te halen

Weeronline is één van de populairste weer-apps in Nederland. Maar hoe werkt het, en wat kun je er allemaal mee?



Zo haal je alles uit de Weeronline-app

Weeronline is al jaren een enorm populaire weer-app. Hier zie je in één oogopslag wat het weer van het moment is, en wat de actuele weersverwachting is van de komende dagen. Ook zie je hier direct wat de verwachting is wat betreft neerslag in de komende paar uur. Maar je kan er nog meer mee. Met deze tips haal je alles uit de Weeronline-app.

1. Deel je eigen homepagina in

In het eerste scherm van de Weeronline-app zie je gelijk wat het actuele weer is in de plaats waar je je bevindt. Je ziet de weersverwachting van de dagdelen en de verwachte neerslag en zonsverwachting in de komende uren. Als je verder naar beneden scrolt, zie je ook wat de verwachting is van de rest van de week. Extra handig: je ziet ook het weerbericht van de dag, dus inclusief verwachte windrichting, neerslag etcetera.

Daaronder zie je nog welke activiteiten het meest bij het weer passen, wat de sneeuwconditie is als je op wintersport bent. en wat de verwachting is van klachten met hooikoorts, reuma en migraine. Heb je van één of meerdere klachten geen last, of ga je niet op wintersportvakantie? Dan kan je deze tegels uitschakelen.

Ga hiervoor naar het tabbladmenu rechtsonder in het scherm; Tik op ‘Tegels aan-uitzetten’; Hier kun je kiezen of je de tegels voor activiteiten, hooikoorts-, reuma- migraineverwachting, of wintersport op je homescherm wil zien; De tegels staan standaard aan, maar om ze uit te schakelen zet je het schuifje ernaast uit.

In het menu onder ‘meldingen aan-/uitzitten’ kan je ook ervoor kiezen om een melding te krijgen bij extreem weer of belangrijk weernieuws. Ook kun je hier de weernieuws-teller uitschakelen.

2. Voeg je eigen plaatsen toe

In de app kan je de plaatsen toevoegen waar je je het vaakst bevindt, of om te zien wat het weer is van iemand die je kent. Als je de plaats waar je bent wil opslaan, tik je in het homescherm rechtsboven in het scherm op het sterretje. Onder het tabblad mijn plaatsen zie je ten eerste de plaats waar je bent, mits je de locatievoorzieningen aan hebt staan natuurlijk.

Om hier een plaats aan toe te voegen tik je op het plusje rechtsonder in het scherm. Hier staan de grootste plaatsen van Nederland al als suggestie, maar in de zoekbalk kun je ook een plaats intypen. Ook steden in het buitenland kun je toevoegen. Zo kun je snel in één oogopslag zien wat het weer is in een bepaalde plaats.

3. Lees het laatste weernieuws

In het tabblad ‘Nieuws’ vind je al het belangrijke nieuws dat te maken heeft met het weer. Zo zie je bijvoorbeeld nieuws over de hoogwaterstand, over griepepidemieën, of wat voor weer het wordt tijdens de voorjaarsvakantie.

Als je op een nieuwskop tikt, kun je het artikel lezen. Als je het bericht wil delen, kun je rechtsboven in het scherm op het deel-icoon tikken om het via een andere app te delen.

4. Beoordeling van buitenactiviteiten in het huidige weer

Een handige functie aan Weeronline is dat de app per buitenactiviteit een beoordeling tussen de één en tien geeft. De beoordeling is gebaseerd op het feit of het goed te doen is met het weer van vandaag en de twee opvolgende dagen. Op een regenachtige dag krijgt de activiteit ‘barbecue’ bijvoorbeeld het cijfer 1.

Je vindt deze beoordeling onderaan in het homescherm, mits je deze tegel hebt ingeschakeld natuurlijk. Tik op ‘Alle activiteiten’ om een compleet overzicht te zien. Een goede activiteit tijdens een regenachtige dag is natuurlijk naar de bioscoop gaan. Weeronline heeft een samenwerking met Vue-bioscopen. Daarom zie je bovenaan in deze lijst een beoordeling van de activiteit ‘Vue-bioscoop’ en welke films er draaien. Als het slecht weer is krijgt deze activiteit natuurlijk het cijfer 10.

Meer weten?

Wil je meer weten? In het menu vind je ook ‘Vragen en Feedback’ met antwoord over veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Je hebt hier ook de optie om de ontwikkelaars van Weeronline te mailen.

