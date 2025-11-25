Zie je gekleurde bolletjes boven aan het iPhone-scherm? Dit is er aan de hand

Soms zie je gekleurde bolletjes boven aan het scherm op je iPhone. Maar wat betekenen deze stipjes eigenlijk?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gekleurde bolletjes boven aan het scherm bij de iPhone? Dit is er aan de hand

Misschien is het je wel eens opgevallen dat je soms een gekleurd bolletje boven aan het scherm van je iPhone ziet. Een groen bolletje betekent dan dat een app op dat moment de camera gebruikt.

Meestal zie je het groene bolletje meteen als je de camera aanzet, maar soms blijft hij ook op de achtergrond nog even actief. In zulke momenten is dat groene bolletje een handige seintje dat je camera nog iets aan het doen is.

Zie je een oranje bolletje op het scherm van je iPhone verschijnen? Dan weet je dat een app op dit moment je microfoon gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld Siri zijn of misschien de Dictafoon-app.

Welke app zorgt voor de gekleurde bolletjes? Zo kom je erachter!

Als je zelf een app hebt gestart, weet je dus vaak wel welke app verantwoordelijk is voor de gekleurde bolletjes bovenaan het scherm van je iPhone. Maar soms weet je niet precies wélke app je camera, microfoon of locatie gebruikt. Gelukkig kun je dat vrij eenvoudig checken.

Open het Bedieningspaneel en je ziet meteen welke app iets heeft geactiveerd. Op iPhones zonder homeknop doe je dit door vanaf de rechterbovenhoek naar beneden te swipen. Heb je nog een homebutton? Dan swipe je vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

Je ziet vervolgens boven aan het Bedieningspaneel welke apps onder andere de camera gebruiken. Door hier op te tikken krijg je meer informatie en zie je precies welke app wat gebruikt.

Ook nog andere icoontjes

Naast de gekleurde bolletjes kunnen er ook andere icoontjes bovenaan het scherm van je iPhone verschijnen. Zo verschijnt er een blauw bolletje met een pijl erin als je iPhone op de achtergrond je GPS-locatie opvraagt. Dat bolletje zie je dan als je bijvoorbeeld op de achtergrond een route aan het plannen bent met Google Maps.

Ben je op zoek naar meer Apple-tips? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan krijg je de nieuwste tips en Apple-nieuws meteen in je mailbox.