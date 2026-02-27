Gevaarlijke spam in WhatsApp voorkomen? Schakel deze functie in

Opgelet als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want spam komt steeds vaker voor. Schakel deze functie in om oproepen met spam te voorkomen in WhatsApp!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spam in WhatsApp

Krijg je regelmatig oproepen van onbekende nummers binnen via WhatsApp? Dan is de kans groot dat je te maken hebt met spam in WhatsApp. Met oproepen van onbekende nummers proberen criminelen gegevens te stelen van gebruikers in de berichtendienst. Ze bellen via een onbekend of anoniem nummer in WhatsApp, waarbij ze zich mogelijk voordoen als iemand anders. Op die manier proberen ze achter belangrijke inloggegevens of andere gevoelige informatie te komen.

Let dus goed op als je wel eens gebeld wordt door onbekende nummers in WhatsApp, want deze oproepen kunnen gevaarlijker zijn dan je denkt. WhatsApp heeft inmiddels meerdere maatregelen tegen spam genomen, zo bepaal je zelf voor welke gebruikers informatie als je naam en profielfoto zichtbaar zijn. Dat is niet alles, want je kunt oproepen van onbekende nummers ook dempen om spam tegen te gaan. Wij vertellen je waar je deze handige functie in WhatsApp vindt.

Tekst gaat verder onder de video.

Onbekende bellers dempen

Spam in WhatsApp wordt het vaakst verspreid via onbekende nummers. Je krijgt berichten binnen van een vreemd nummer of wordt gebeld door een onbekende beller. Voor laatstgenoemde heeft WhatsApp een handige functie geïntroduceerd, want je kunt onbekende bellers in de applicatie dempen. Zo gaat je smartphone niet meer over als je door een onbekend nummer in WhatsApp wordt gebeld. Pas daarvoor de volgende instellingen aan:

Open WhatsApp; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’; Kies voor ‘Gesprekken’; Schakel ‘Houd onbekende bellers stil’ in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je de functie in WhatsApp ingeschakeld? Oproepen van onbekende nummers verschijnen dan niet meer in beeld. Je kunt wel nog gebeld worden door nummers die je niet hebt opgeslagen, maar deze oproepen worden stilgehouden in WhatsApp. De gemiste oproepen worden vervolgens getoond in het tabblad ‘Oproepen’, ook als ze van een onbekend nummer zijn. Pas wel op met terugbellen, want spam in WhatsApp verspreidt zich vooral via onbekende telefoonnummers.

Meer over WhatsApp

Met de functie in WhatsApp is je account beter beschermd tegen mogelijke spam. Word je regelmatig gebeld door onbekende nummers, bijvoorbeeld voor medische of zakelijke afspraken? Dat is nog steeds mogelijk in de Telefoon-app op je smartphone. Daar worden oproepen van onbekende nummers niet stilgehouden, dat geldt alleen voor inkomende gesprekken in WhatsApp. Je mist oproepen van onbekende nummers dus alleen in WhatsApp, via de Telefoon-app blijf je wel bereikbaar.

Het is aan te raden om onbekende bellers stil te houden in WhatsApp, zodat je account minder kwetsbaar is voor mogelijke spam. Belangrijke zakelijke of medische oproepen komen doorgaans binnen via de Telefoon-app, waardoor je ze niet mist als je onbekende oproepen stilhoudt in WhatsApp. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!