ChatGPT in Apple Intelligence: zo schakel je het standaard in

Heb je Apple Intelligence geactiveerd en wil je ook gebruikmaken van ChatGPT, dan moet je de ChatGPT-extensie inschakelen – zo doe je dat!

Zo zet je ChatGPT in Apple Intelligence aan

Je iPhone heeft er sinds OS 26.1 veel functies bijgekregen, waaronder Apple Intelligence. Helaas werken niet alle iPhones met deze nieuwe techniek, Apple Intelligence is alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro (Max) en nieuwer. Heb jij zo’n recente iPhone, dan kun je Apple Intelligence gebruiken in het Nederlands. Je moet het alleen wel even inschakelen.

Apple Intelligence kan vervolgens ook gebruikmaken van ChatGPT. Dat wordt dan onder meer gebruikt om je te helpen met het schrijven van tekst, het aanmaken van afbeeldingen en het beantwoorden van vragen. Hiervoor moet je de ChatGPT-extensie wel eerst inschakelen in de instellingen. We laten je zien hoe je dat voor elkaar krijgt:

Open de app Instellingen; Scrol ietsje naar beneden; Tik op ‘Apple Intelligence en Siri’; Scrol iets naar beneden en tik op ‘ChatGPT’; Zet de schakelaar achter ‘Gebruik ChatGPT’ aan.

Maak je gebruik van een betaald ChatGPT-account, dan heb je hier ook de mogelijkheid om in te loggen. Met een betaald account kan je iPhone vaker geavanceerde ChatGPT-mogelijkheden gebruiken. Om in te loggen, tik je onder ‘ChatGPT-account’ op ‘Log in’. Heb je geen betaald account, dan is het aanzetten van de schakelaar voldoende. Beneden zie je overigens ook gelijk of de ChatGPT-app op je iPhone up-to-date is. Zo niet, dan tik je daar op ‘Werk bij’ om de app direct te updaten.

Schrijfhulp, Visuele intelligentie en Siri

Nadat je de ChatGPT-extensie hebt geconfigureerd, kun je het gebruiken met Apple Intelligence-functies. Zo kun je met Schrijfhulp tekst schrijven. Ook kun je Visuele intelligentie gebruiken om ChatGPT om informatie te vragen over dingen om je heen en kan Siri gebruikmaken van ChatGPT wanneer dat nuttig is om de gezochte informatie te krijgen. Je bepaalt zelf wanneer ChatGPT wordt gebruikt en je wordt om toestemming gevraagd voordat ook maar iets van je informatie wordt gedeeld (tenzij je de optie ‘Bevestig verzoeken’ uitschakelt, zie afbeelding hierboven).

Meer tips?

