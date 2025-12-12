De nieuwste update voor je iPhone is er en zit vol handige features. Tijd om je iPhone weer helemaal up-to-date te maken met iOS 26.2!



iOS 26.2 is uit en brengt veel nieuwe functies naar je iPhone

Goed nieuws voor iPhone-gebruikers: iOS 26.2 is beschikbaar! Deze update brengt niet alleen een paar toffe verbeteringen, maar ook echt leuke nieuwe functies. Of je nu veel met je iPhone doet of ‘m gewoon gebruikt voor de basics, er zit in iOS 26.2 altijd wel iets tussen waar je blij van wordt. Dit zijn de nieuwe functies!

1. Verbeterde slaapscore

Volgens Apple worden de Slaapscores onder andere berekend op basis van hoe lang je hebt geslapen, wanneer je in slaap valt en of je tussendoor wakker wordt. De functie is beschikbaar in de Gezondheid-app op alle iPhone-modellen die compatibel zijn met iOS 26 en op alle Apple Watch-modellen met watchOS 26.

In iOS 26.2 en watchOS 26.2 is de Slaapscore op de volgende manier aangepast:

Erg laag : 0-40 (voorheen 0-29);

: 0-40 (voorheen 0-29); Laag : 41-60 (voorheen 30-49);

: 41-60 (voorheen 30-49); OK : 61-80 (voorheen 50-69);

: 61-80 (voorheen 50-69); Hoog : 81-95 (voorheen 70-89);

: 81-95 (voorheen 70-89); Erg hoog: 96-100 (voorheen 90-100).

2. Apple Music: offline songteksten

Een van de nieuwe functies in iOS 26.2 zijn offline songteksten in Apple Music. Je kunt ze dan ook lezen als je niet verbonden bent met wifi of een mobiel netwerk.

3. Liquid Glass instellen voor de klok

Je kunt nu via een nieuwe schuifregelaar in de instellingen van het vergrendelscherm zelf de hoeveelheid Liquid Glass bepalen die de klok gebruikt. Zo stel je eenvoudig in hoe transparant of juist hoe mat het effect moet zijn.

4. Alarm koppelen in Herinneringen

In iOS 26.2 kun je in de Herinneringen-app van Apple een alarm koppelen aan een herinnering. Voeg een herinnering toe, kies een tijdstip en schakel daarna de optie ‘Dringend’ in. Op het geselecteerde moment klinkt er dan automatisch een alarm.

5. Lichtflits bij binnenkomende meldingen

Vanaf iOS 26.2 kan het scherm van je iPhone een korte lichtflits tonen zodra je een melding ontvangt. Voorheen werkte deze functie alleen met de LED-flitser aan de achterkant van het toestel.

6. Live vertalingen voor AirPods

Een opvallende vernieuwing in iOS 26.2 is Live Vertalingen via AirPods binnen de EU. Hiermee kun je moeiteloos gesprekken volgen met iemand die een andere taal spreekt. Het werkt het soepelst wanneer jullie allebei AirPods met Live Vertalingen gebruiken. Praat je met iemand zonder AirPods? Geen probleem, want je iPhone toont gewoon een live transcriptie in de taal van je gesprekspartner.

7. Sorteren op grootte

In de Games-bibliotheek kun je je games voortaan ook sorteren op bestandsgrootte. Handig als je snel opslag wilt vrijmaken en de grootste ruimtevreters op wilt sporen. Maar dat is niet alles: de update voegt ook navigatie met een controller toe én laat live je challenge-scores bijwerken terwijl je speelt.

8. CarPlay: vastgezetten berichten wissen

CarPlay’s Berichten-­app kreeg eerder de mogelijkheid om vast­gepinde gesprekken te tonen. Maar niet elke bestuurder vond deze optie handig. Want op kleinere schermen kon het daardoor een beetje rommelig worden.

Daarom kun je in iOS 26.2 instellen dat de vastgezette (pinned) gesprekken wél of niet zichtbaar zijn. Zet je de vastgezette berichten uit? Dan krijg je in de berichtenlijst alleen de recente gesprekken te zien.

9. Verbeteringen voor de PodCasts-app

De Podcasts-app van Apple krijgt in iOS 26.2 drie handige vernieuwingen: afleveringen krijgen automatisch hoofdstukken, je ziet getimede links precies op het juiste moment in beeld verschijnen, en je kunt meteen doorklikken naar andere podcasts die in een aflevering worden genoemd.

10. AirDrop met specifieke personen

Ook AirDrop krijgt een nieuwe feature. Je kunt dan AirDroppen met een specifiek persoon, zonder dat die in je contacten staat. Je maakt dan een speciale code aan die je deelt. Daarna kunnen de apparaten gedurende 30 dagen met elkaar communiceren via AirDrop.

11. Uitgesloten websites in Wachtwoorden

In de Instellingen van de Wachtwoorden-app (Instellingen > Apps > Wachtwoorden’) vind je nu een nieuwe sectie waarin je de websites kunt beheren waarvan je bewust geen gegevens hebt opgeslagen. Je vindt deze optie onder ‘Toon uitgesloten websites’.

De update naar iOS 26.2 heeft nog een aantal andere nieuwe features gekregen, maar die zijn hier niet beschikbaar. Zo heeft de Apple News-app een update gekregen en kunnen Japanese iPhones nu de Siri-knop aanpassen. Daarnaast bevat de update natuurlijk ook de nodige beveiligingsupdates.

iOS 26.2 installeren: zo doe je dat

Je iPhone zal meestal automatisch een melding geven als je kunt updaten, maar wanneer je niet daar niet op wilt wachten kun je het ook zelf altijd checken. Dat doe je op de volgende manier.

Open de ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’ en tik op ‘Software-update’;

Installeer de update.

Kun je nog niet updaten? Dan is er vaak nog niets aan de hand. Het kan altijd eventjes duren voordat de update voor iedereen beschikbaar komt.

