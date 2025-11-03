Apple brengt iOS 26.1 uit: deze grote veranderingen komen naar je iPhone

Het is weer tijd om te updaten! Apple brengt met iOS 26.1 een paar hele toffe functies naar je iPhone. Dit is er nieuw!

iOS 26.1 is uit: dit zijn de nieuwe functies

Apple heeft een grote nieuwe update voor je iPhone uitgebracht. In de update zitten deze keer meerdere toffe functies. Ben je benieuwd en wil je zelf de update zo snel mogelijk installeren? Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update.

Apple Intelligence in het Nederlands

Misschien wel de belangrijkste nieuwe functie is dat Apple Intelligence nu eindelijk in het Nederlands beschikbaar is. Dat betekent dat iedereen met een iPhone 15 Pro of nieuwer nu ook in Nederland aan de slag kan gaan met onder meer Schrijfhulp, Visual Intelligence, Image Playground, Genmoji en samenvattingen van meldingen. Ook kan Siri nu ingewikkelde vragen doorsturen naar ChatGPT en kun je Live vertalingen gebruiken in de app Berichten.

Liquid Glass: meer of minder glas

De grootste verandering met iOS 26 is het nieuwe uiterlijk. Je iPhone kreeg namelijk een geheel nieuw uiterlijk met de grote update. Dit nieuwe design was nogal een grote verandering, want je iPhone kreeg daarmee een soort transparante look.

Toch was niet iedereen heel blij met de nieuwe look. En Apple heeft het glazen uiterlijk in recente bèta-updates al wat minder prominent gemaakt. Met iOS 26.1 doet Apple daar nog een schepje bovenop. Want je kunt dan in de instellingen zelf aangeven hoe zichtbaar het glas-effect moet zijn. Je kunt het effect echter nog steeds niet helemaal uitzetten.

Nooit meer per ongeluk de Camera-app openen

Je kunt met in de iOS 26.1-update nog een functie uitzetten. Standaard kun je door op het vergrendelscherm van rechts naar links te vegen de Camera-app openen. Dat kan handig zijn, maar bij sommige gebruikers gebeurde dat ook (te) vaak per ongeluk. Apple voegt in iOS 26.1 nu een optie toe waarmee je deze specifieke functie kunt uitzetten.

Meer kleine veranderingen

Apple heeft nog een aantal kleine aanpassingen toegevoegd. Zo heeft ook de wekker-app een kleine verandering ondergaan. Wanneer ’s ochtends je wekker afgaat moet je op een knop drukken om het alarm uit te zetten. Met iOS 26.1 moet je de knop voortaan verslepen om het geluid uit te zetten.

Ook heeft de Muziek-app een kleine update gekregen. Je kunt nu meteen een nieuw nummer afspelen wanneer onderin over het scherm veegt. Door van rechts naar links te vegen wordt het volgende nummer afgespeeld. Het vorige nummer speel je af door van links naar rechts te vegen.

Wil je zo snel mogelijk weten wanneer er weer een nieuwe update voor je iPhone verschijnt? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!