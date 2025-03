iPad 2022 vs iPad 2025: dit zijn de belangrijkste verschillen

Apple heeft een nieuw instapmodel van de iPad uitgebracht. Maar wat zijn de verschillen tussen de iPad 2025 en de vorige uit 2022?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2022 vs iPad 2025

Als je de iPad 2025 bekijkt lijkt hij ontzettend veel op de vorige iPad uit 2022. Hij heeft dezelfde vorm en zelfs de kleuren zijn gelijk. Toch zitten er wel een paar verschillen tussen beide instapmodellen. Welke upgrades de iPad 2025 precies gekregen heeft, lees je hier!

Nieuwe chip

Een van de belangrijkste verschillen tussen de iPad 2022 en iPad 2025 is de nieuwe chip. Waar de iPad 2022 nog een A14-chip had, heeft de iPad 2025 nu een A16-chip gekregen. Het is vrijwel dezelfde chip die ook in de iPhone 14 Pro, de iPhone 14 Pro Max, de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zit.

Dat zorgt ervoor dat deze iPad weer een stukje vlotter dan de vorige versie. Maar we twijfelen of je er in de praktijk veel van gaat merken. Het is wel belangrijk om te weten dat deze chip géén ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Daarvoor moet je toch echt bij de iPad mini 2024, de iPad Air 2022 (of nieuwer) of een iPad Pro 2021 (en nieuwer).

Meer opslag, meer keuze

Er zitten ook verschillen in de opslag bij de iPad 2025. De standaardversie van de iPad 2025 heeft een verdubbeling van de opslagruimte gekregen. De iPad 2022 had standaard 64 GB en de iPad 2025 heeft nu 128 GB opslag.

Daarnaast heb je nu bij de iPad 2025 ook meer keuze. Bij de iPad 2022 kon je kiezen uit een versie met 64 GB of 256 GB. De iPad 2025 heeft naast 128 GB en 256 GB nu ook een optie voor 512 GB.

Goedkoper (bij meer opslag)

De iPad 2022 had in het begin een adviesprijs 589 euro. Dat is door Apple later verlaagd naar 409 euro. Ook de iPad 2025 heeft nu als adviesprijs 409 euro, maar je krijgt dan dus wel meer opslag.

Kijken we iets verder bij de iPad 2025 met nóg meer opslag, dan zien we een adviesprijs van 539 euro voor de 256 GB-versie. Deze versie had bij de iPad 2022 een prijskaartje van 579 euro.

Meer kleine verschillen

Er zijn nog een paar kleine zaken anders bij de iPad 2025. Zo heeft de nieuwste instap-iPad met cellular geen fysieke simkaart meer. Je hebt dan alleen de beschikking over een digitale eSIM. Dat kan voor problemen zorgen, omdat niet elke Nederlandse provider eSIM’s in hun aanbod heeft.

Een van de andere verschillen is dat de iPad 2025 ook een iets nieuwere versie van Bluetooth heeft. De iPad 2025 heeft namelijk Bluetooth 5.3 (bij de iPad 2022 was dit nog Bluetooth 5.2). In de praktijk ga je er waarschijnlijk niet veel van merken, maar het is goed dat je nu de nieuwste versie krijgt.

iPad 2025 koopadvies

Ben je nu op zoek naar een budget-iPad? Dan is de iPad 2025 zeker het overwegen waard. De verschillen met de iPad 2022 zijn niet zo heel groot en de straatprijzen liggen ook ontzettend dicht bij elkaar. Je kunt dan beter voor de nieuwste iPad kiezen, want daarmee krijg je ook langer ondersteuning voor de nieuwste iPadOS-versie.

Heb je nog een iPad 2022? Dan kun je best nog een generatie wachten. Ook bezitters van een iPad 2021 die (nog) geen Face ID hoeven en de iPad nog snel genoeg vinden kunnen deze nieuwe budget-iPad aan zich voorbij laten gaan.

iPad 2025: waar is hij het goedkoopst

Wanneer je de iPad 2025 bij Apple koopt betaal je (vrijwel altijd) het meest. Maar je kunt ook terecht bij andere webshops waar je vaker aanbiedingen kunt scoren. De beste prijs voor de iPad 2025 is op dit moment € 409,-. Maar check voor het gehele aanbod altijd even onze iPad 2025 prijsvergelijker.