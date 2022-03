Spotify Podcast neemt de audiowereld over met nieuwe tijdlijn-functie

Spotify is een auditieve tijdlijn aan het testen om de gebruiker te helpen een podcast te kiezen om te luisteren. Lees in dit artikel hoe dit de podcastwereld gaat veranderen.

Spotify: van passieve muziekapp naar audio-curator

Ooit was Spotify louter een muziekbibliotheek voor muziekluisteraars. Nu is het dé gids voor alle audiofans dankzij hun gecureerde playlists, algoritmische ontdekkingslijsten én podcasts. In het geval van het laatste lijkt Spotify binnenkort een belangrijke stap te zetten waarin ze je nóg meer voorschotelen welk luisterprogramma het best bij jou past.

Vorig jaar nam Spotify al het podcast-ontdekkingsplatform ‘Podz’ over. Nu heeft het de techniek van dat bedrijf voor sommige (test)gebruikers uitgerold. Hierbij kun je op de verticale ‘TikTok’-stijl binnen een minuut ontdekken of een podcast interessant is óf dat je door scrolt naar de volgende preview van een show.

Spotify maakt ontdekking van nieuwe podcasts gemakkelijker met tijdlijn

De startup Podz creëerde ooit de eerste audio-newsfeed. Hier konden gebruikers door een verticale tijdlijn scrollen om te luisteren naar korte clips van verschillende podcasts. Deze duren maximaal een minuut en zijn automatisch gegenereerd door machine learning. De overname van Podz door Spotify (en nu dus de voorzichtige lancering van deze podcast-tijdlijn) is een volgende stap in het curatorschap van Spotify in de audiowereld.

Nadat ze je al langer dan vijf jaar vertellen welke muziek je moet luisteren, welke artiest hip is en welk album je écht niet mag missen, gaat Spotify nu dus hetzelfde doen voor podcasts. Ga jij de functie gebruiken?

Social-media influencer Chris Messina deelde in een tweet een video van deze nieuwe functie. Als je door deze discovery-feed scrolt, zie je het plaatje van de podcast en hoor je automatisch het uitgeknipte fragment van een minuut. Ook is de audio getranscribeerd voor het geval je de inhoud liever leest.

Vanaf deze tijdlijn navigeer je naar de podcast of sla je hem op om later te beluisteren. Het is onduidelijk wanneer Spotify deze functionaliteit voor iedere gebruiker uitrolt.