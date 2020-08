Fortnite uit de App Store: 6 vragen en antwoorden over je V-Bucks en meer

Fortnite is sinds gisteravond verdwenen uit de App Store. Maar wat betekent dat voor je account, V-Bucks die je hebt gekocht en het volgende seizoen van de populaire game? We zetten de antwoorden voor je op een rijtje.

Fortnite uit de App Store: wat nu?

Gisteravond verdween Fortnite uit de App Store van Apple en niet veel later ook uit de Play Store van Google. Ontwikkelaar Epic Games gaat hiermee de strijd aan met twee tech-giganten, maar ook voor spelers heeft dit gevolgen. Dit verandert er voor jou.

1. Waarom heeft Apple Fortnite uit de App Store gehaald?

Ontwikkelaar Epic Games voegde gisteren een nieuwe manier toe om spullen in de digitale winkel van Fortnite te kopen. Daarmee omzeilde het bedrijf de betaalfunctie van Apple, waardoor Apple zijn 30 procent commissie misliep. Dat mag niet volgens de regels van de App Store en dus werd Fortnite een paar uur na deze update uit de App Store gehaald. Niet veel later verdween het spel ook uit de Google Play Store om dezelfde reden.

2. Komt Fortnite ooit nog terug in de App Store?

Net als bij andere apps en games kunnen ze gewoon weer terugkomen als ze zich weer aan de regels van Apple en Google houden. Fortnite kan dit doen door het spel weer aan te passen en de betaalfunctie te verwijderen. De vraag is alleen of Epic Games hiervoor open staat, aangezien het bedrijf vooral de strijd wil aangaan en zijn gelijk wil halen met een rechtszaak en social media-campagne.

3. Ik heb de game nog op mijn iPhone of iPad staan, kan ik nog blijven spelen?

Ja, als je Fortnite nog op je iPhone en iPad hebt staan kun je gewoon blijven spelen. Heb je het spel echter verwijderd of nog niet geïnstalleerd, dan kun je hem niet meer (opnieuw) op je apparaat zetten. Zorg er dus voor dat je het spel niet wist, want dan kun je hem voorlopig niet terugzetten. Spelers met het spel kunnen gewoon blijven spelen zoals het altijd al ging, maar dat zal niet voor altijd zo zijn.

4. Kan ik Fortnite Chapter 2, Season 4 straks ook nog spelen?

Omdat Fortnite niet meer in de App Store staat, kan Epic Games namelijk geen updates meer uitbrengen voor het spel. Zodra het volgende seizoen start, kan deze dus niet op de iPhone en iPad worden toegevoegd. Je kunt dan dus wel blijven spelen, maar geen gebruikmaken van de nieuwe Battle Pass en voorwerpen ontgrendelen. Ook kan het gebeuren dat Epic Games vroeg of laat een update uitbrengt die zoveel spullen aanpast in het spel dat je met deze oudere versie niet meer in kunt loggen.

5. Ik heb net V-Bucks gekocht, zijn deze nu verdwenen?

Deze zijn aan je Epic-account gekoppeld en zijn dus niet zomaar weg. In een verklaring laat Epic Games weten dat je Fortnite gewoon verder kunt spelen op bijvoorbeeld een computer of spelcomputer. Als je daar inlogt met je account die je op je iPhone of iPad gebruikt, krijg je weer toegang tot al je V-Bucks en andere spullen die je mogelijk hebt aangeschaft.

6. Ik heb geen ander apparaat om Fortnite op te spelen, kan ik mijn geld terug krijgen?

Heb je geen ander apparaat om Fortnite op te spelen? Dan blijven je V-Bucks en andere aankopen wel bewaard op je account, maar kun je er niks mee. Epic Games raadt aan om in dat geval contact met Apple Support op te nemen om je geld terug te krijgen voor deze aankopen. Wij raden echter aan om even af te wachten en te zien hoe dit verhaal zich de komende dagen ontwikkelt.

Blijf iPhoned volgen voor meer informatie over de strijd tussen Epic Games en Apple. Zodra het spel terugkeert of er iets verandert houden wij je op de hoogte.