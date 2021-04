Apple verraste onlangs met een stapel Apple Arcade-klassiekers. Daardoor is er eindelijk een reden om te blijven betalen voor de dienst.

Apple Arcade klassiekers: wat een goed idee

Apple Arcade heeft het waarschijnlijk niet makkelijk. Koop je een nieuw Apple-product, dan krijg je een jaar lang gratis toegang tot Apple TV Plus, maar Arcade mag je maar drie maanden gratis gebruiken. De afgelopen periode bood Apple weinig redenen om het abonnement vervolgens te verlengen, met uitzondering van een toffe game hier en daar. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen.

Apple Arcade had op 2 april een fantastische dag. Deels komt dat doordat Fantasian is uitgekomen. Deze game van ontwikkelaar Mistwalker is een echt klassiek Japans rollenspel dat veel weg heeft van Final Fantasy, gemaakt door de mensen die ook aan de wieg stonden van de Final Fantasy-serie. Het is een topgame, die vooral opvalt door het unieke design. Alle omgevingen zijn als miniaturen gebouwd, waar de 3d-gamepersonages doorheen lopen.

Ook heeft de Japanse gamemaker Platinum Games een fijne nieuwe game op Apple Arcade toegevoegd. In World of Demons kun je gevechten aangaan met allerlei demonen, waarbij het aankomt op timing. Platinum Games staat niet voor niets bekend om de heerlijke gevechtssystemen. Maar hoe leuk deze twee nieuwe games ook zijn, de aandacht werd vooral getrokken door een stapel klassiekers.

Plus

Op Apple Arcade vind je nu (onder andere) Threes!, Monument Valley, The Room Two, Reigns, Mini Metro, Fruit Ninja Classic, Don’t Starve, Cut the Rope en Badland. Het kan niet anders dat je op z’n minst een deel van deze namen herkent, want dit zijn absolute klassiekers.

Daar is wat raars mee aan de hand. Normaal zijn de games die je op Apple Arcade kunt spelen namelijk exclusief voor de dienst. Die kun je nergens anders vinden. Toch staan bovenstaande games nog gewoon in de App Store en Google Play Store.

Apple ontwijkt zijn eigen regels door exclusieve Plus-versies van deze games aan te bieden. Zo download je nu Threes!+, The Room Two+ en Monument Valley+ exclusief via Apple Arcade. Het grote voordeel van deze games via Apple Arcade is dat je geen in-app aankopen hebt en geen reclames te zien krijgt. Je kunt dus ongestoord spelen.

Zonder gedoe

Deze games vullen een belangrijk gat op voor de dienst. Tot nu toe werden er hier en daar wel toffe games toegevoegd, maar na een tijdje ben je er weer klaar mee. Games zoals Threes!, Really Bad Chess, Fruit Ninja en Don’t Starve zijn titels waar je altijd op terug kunt vallen.

Daarnaast zijn titels zoals Monument Valley en Badland games die je sowieso gespeeld moet hebben als je wel eens smartphonegames speelt. Dat die games nu zonder gedoe via Apple Arcade te spelen zijn, maakt dit abonnement plots erg aantrekkelijk.

Hopelijk zet Apple de dienst op deze manier voort. Ik was eerlijk gezegd van plan om na Fantasian mijn abonnement op te zeggen, maar nu blijf ik toch nog even hangen. Hopelijk behoudt Apple deze combinatie van nieuwe topgames en oude klassiekers in de toekomst. Voeg daar een sterkere Apple TV aan toe en dan lijkt het er eindelijk op dat het bedrijf games begint te snappen.

Meer over Apple Arcade

