Er komen steeds meer gamestreamingdiensten beschikbaar, maar niet voor iOS. De schuld daarvan ligt volledig bij Apple.

Gamestreamingdiensten op iOS

Er waait een nieuwe wind door de game-industrie: fysiek is uit en streaming is in. Later dit jaar komen er nog wel nieuwe spelcomputers uit. Sony komt met de PlayStation 5 en Microsoft met de Xbox Series X, maar het is goed mogelijk dat dit de laatste fysieke consolegeneratie is.

Games streamen heeft namelijk een hoop voordelen. Je speelt games altijd op de beste hardware, zonder dat je die zelf in huis hoeft te halen. De games draaien op een server van bijvoorbeeld Google of Microsoft en het beeld wordt naar jouw scherm gestuurd. Door onze snelle internetverbindingen is vertraging nauwelijks merkbaar. Het is alsof je gewoon op een spelcomputer speelt.

En als je niet afhankelijk bent van een spelcomputer of pc, dan ben je dat ook niet van de plek waar je speelt. De nieuwste games kun je ook gewoon naar het scherm van je smartphone sturen. Als de smartphonemaker dat toelaat, maar Apple wil het niet.

Veilig en vertrouwd

Hoewel je Google Stadia kunt downloaden op je iPhone, kun je niet op het schermpje zelf spelen. De app is enkel bedoeld om het beeld van Google Stadia bijvoorbeeld naar een Chromecast te sturen. Ook games via de nieuwe streamingdienst xCloud van Microsoft zijn niet op een iPhone te spelen. Dat terwijl Android-gebruikers zonder problemen van deze (en andere) diensten gebruik kunnen maken.

Apple heeft een specifieke regel waardoor deze diensten niet zijn toegestaan in de App Store. Het bedrijf wil elk spel los testen. Daarnaast moet elke game los in de lijsten van de App Store staan, zo legt een woordvoerder van Apple uit tegenover Business Insider. Het idee is dat het bedrijf van Tim Cook wil zorgen dat de App Store een veilige en vertrouwde plek blijft.

Netflix

Voor diensten zoals Stadia en xCloud is dat niet te doen. Er worden constant games toegevoegd en verwijderd die je enkel via die dienst kunt bereiken. Het resultaat is dus dat de grote gamestreamingdiensten niet naar iOS komen. Dat is vreemd, aangezien we gewend zijn aan allerlei andere streamingdiensten die wel in de App Store staan. Denk alleen al aan Netflix of Spotify. Het is niet zo dat elke serie, film of liedje bij Apple wordt ingediend om te vragen of het mag.

Apple stelt tegenover Business Insider: “Games zijn interactief, in tegenstelling tot muziek en film, en er zijn verwachtingen van consumenten in de App Store met betrekking tot gaming.” Denk daarbij dat er een App Store-rating voor een game nodig is en je in-app aankopen kunt doen via de App Store zelf.

Apple en gamers

Apple heeft moeite om gamers voor zich te winnen. Vorig jaar lanceerde het bedrijf zijn eigen abonnementsdienst Apple Arcade, maar wat je voor je geld krijgt valt inmiddels best tegen. Tevens zorgt Apple ervoor dat de Apple Arcade-games die wel de moeite waard zijn niet buiten het abonnement gespeeld kunnen worden. Ook niet op Android. Dat terwijl de nieuwe trend in de game-industrie juist is om games zo breed mogelijk beschikbaar te maken op welk apparaat dan ook.

Het wordt voor Apple hoog tijd om wat aan dat imago te doen, door streamingdiensten voor games hetzelfde te behandelen als streamingdiensten voor series, films, muziek en podcasts.

Meer games

