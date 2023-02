AirPods Pro 2 versus OnePlus Buds Pro 2: welke moet je kopen?

De OnePlus Buds Pro 2 zijn net uit en worden nu al vergeleken met de AirPods Pro 2 van Apple. Ze kosten een stuk minder, maar zijn ze ook net zo goed? Dat lees je in deze AirPods Pro 2 vs OnePlus Buds Pro 2-vergelijking!

AirPods Pro 2 versus OnePlus Buds Pro 2

OnePlus (bekend van zijn Android-telefoons) heeft onlangs de nieuwe versie van zijn oordopjes uitgebracht. Welke functies hebben de OnePlus Buds Pro 2-oordopjes? En zijn ze beter dan de AirPods Pro 2 van Apple?

Een voordeel hebben ze al wel: de OnePlus Buds Pro 2 zijn goedkoper dan de Apple AirPods Pro 2, maar zijn ze ook beter? Of kun je beter de duurdere AirPods Pro 2 kopen?

Oordopjes koppelen en gebruiken

Op een iPhone gaat het koppelen van AirPods een stuk gestroomlijnder dan bij de OnePlus oordopjes. Je hebt geen aparte app nodig en de AirPods zitten helemaal verwerkt in het besturingssysteem.

Wil je de One Plus Buds Pro 2 op een iPhone gebruiken? Dan heb je de HeyMelody-app nodig. Vervolgens moet je voor de geavanceerde functies van de oordopjes altijd in deze app zijn. Heb je een OnePlus-smartphone? Dan zitten al deze functies in de bluetooth-settings. Andere Android-toestellen moeten ook de speciale app gebruiken.

Noise-cancelling, transparantie en spatial audio

Zowel de oordopjes van OnePlus als die van Apple hebben noise-cancelling (ruisonderdrukking). Hiermee worden omgevingsgeluiden onderdrukt en kun je lekker in alle rust van de muziek genieten. Ook bij telefoongesprekken is deze functie ontzettend handig.

Verder hebben beide oordopjes een transparantiemodus. Wanneer je deze functie aanzet kun je de oordopjes indoen en toch de geluiden in de omgeving blijven horen.

De AirPods Pro 2 hebben daarnaast adaptieve transparantie. Hiermee hoor je al het geluid om je heen wanneer je de oordopjes in hebt, maar worden te harde geluiden onderdrukt. Zo heb je dus minder last van bijvoorbeeld een lawaaiige betonboor bij wegwerkzaamheden of te luidruchtige voetbalsupporters in de trein.

De OnePlus Buds Pro 2 hebben een soortgelijke functie genaamd: ‘Smart Adaptive Noise Cancellation’. Die zorgt ervoor dat de oordopjes de mate van ruisonderdrukking aanpassen op basis van het omgevingsgeluid.

Beide oordopjes bieden ondersteuning voor Spatial Audio (ruimtelijke audio). Hiermee wordt het geluid omgezet naar een soort driedimensionaal geluid. Verder is er de optie om het geluid van één richting te laten komen.

Spatial Audio werkt op iPhone alleen met de AirPods van Apple. Voor Spatial Audio bij de OnePlus Buds Pro 2 moet je dus een OnePlus-smartphone hebben.

Accuduur: goed en beter

De AirPods Pro 2 kun je maximaal 6 uur gebruiken (50% volume met ruisonderdrukking) zonder tussendoor op te laden. Met het oplaaddoosje komen daar nog eens 30 uur luisterplezier bij. Totaal dus 36 uur met een opgeladen oplaaddoosje en oordopjes.

Ook bij de OnePlus Buds Pro 2 kun je volgens OnePlus zes uur vooruit met ruisonderdrukking (en 50% volume). Met een opgeladen oplaaddoosje en oordopjes kun je bij de OnePlus Buds Pro 2 zo’n 25 uur vooruit. Wat dat betreft zijn de AirPods dus iets beter, al hebben beide dopjes gewoon een prima accuduur.

Meer functies

Het is zowel bij de Buds Pro 2 als de AirPods Pro 2 mogelijk om slechts één oortje te gebruiken. De AirPods Pro 2 (en het doosje) hebben een IPX4-rating (zweet en spatwaterdicht). Ook het doosje van de OnePlus Buds Pro 2 heeft de IPX4-rating. De oordopjes van de Buds Pro 2 hebben echter een hogere IP55-rating (en zijn dus spuitwaterdicht). Zwemmen moet je bij beide oortjes niet doen.

Zowel het doosje van de AirPods Pro 2 als die van de OnePlus Buds Pro 2 kun je draadloos opladen. Bedraad kan uiteraard ook: bij Apple gebruik je de Lightning-kabel, bij de oordopjes van OnePlus een usb-c-kabel.

Zowel de Buds als de AirPods hebben touchcontrols in de steeltjes waarmee je onder andere naar het volgende nummer kunt skippen. De AirPods Pro 2 hebben ook de optie om het volume aan te passen met de steeltjes. De Buds van OnePlus hebben dat niet. Je bent dan altijd aangewezen om het volume via de iPhone te regelen.

Prijzen en kleur

De AirPods Pro 2 zijn alleen in het wit te koop en kosten op dit moment € 267,95. Dat maakt ze een stuk duurder dan de oordopjes van OnePlus.

De OnePlus Buds Pro 2 zijn er in twee kleuren: groen en zwart. De adviesprijs is 179 euro, dus ze zijn een stuk goedkoper dan de AirPods Pro 2. De prijs komt in de buurt van de AirPods 3, maar die hebben dan weer geen ruisonderdrukking.

AirPods Pro 2 vs OnePlus Buds Pro 2: conclusie

De OnePlus Buds Pro 2 zijn prima oordopjes voor een nette prijs. Wanneer je een iPhone hebt moet je je afvragen of de belangrijkste voordelen van Apples oordopjes opwegen tegen het verschil in prijs.

Wanneer je de OnePlus Buds Pro 2 op een iPhone wilt gebruiken, moet je voor de extra functies altijd de app gebruiken. Bij de AirPods Pro 2 zijn alle functies gemakkelijk bereikbaar en verwerkt in iOS.

Daarnaast werken de AirPods ook beter samen met andere Apple-producten. De accuduur is bij de AirPods Pro 2 wat beter en je kunt Spatial Audio gebruiken.

De OnePlus Buds Pro 2 zijn nu te pre-orderen. De oordopjes komen 17 februari officieel uit in Nederlands.

